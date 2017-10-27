Yıldız Tilbe... 20 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI!

Yıldız Tilbe, üç eski albümünün satış gelirinden pay alamadığı gerekçesiyle Avrupa Müzik’e tazminat davası açtı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, üç eski albümünün satış gelirinden pay alamadığı gerekçesiyle, Avrupa Müzik’e 20 bin liralık tazminat davası açtı.

Yıldız Tilbe, albüm gelirleri için mahkemeye başvurdu

Tilbe’nin avukatı, İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’ne bir dilekçe sundu. Dilekçede, “Yıldız Tilbe ile yapımcı şirket arasında 25 Aralık 2001 tarihinde yapılan sözleşme gereği, albümlerden elde edilen kazançların yüzde 20’si Tilbe’ye ödenecekti. 25 Mart 2004’te yapılan yeni bir sözleşmeyle bu pay yüzde 25 olarak arttırıldı. Ancak bu pay ödenmedi” denildi.

Ayrıca Yıldız Tilbe, bu sebeplerle Avrupa Müzik’ten 10 bini manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminat talep ediyor.