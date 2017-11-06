Yıldız Tilbe... 30 MİLYON ŞARTI NE?..

Yıldız Tilbe proje albümünde yer alacak olan genç nesil popçulara şart koşuldu

Yıldız Tilbe, Selim Çaldıran prodüktörlüğünde proje albümünü piyasaya sunmaya hazırlanırken çalışma için yeni bilgilerde gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hadise, Demet Akalın, Hande Yener ve Tarkan gibi yaklaşık 50 ünlü ismin yer alacağı çalışmada genç yeteneklerde mikrofon başına geçerek Tilbe’nin sevilen eserlerini söyleyecek.

30 MİLYON TIK LAZIM

İki CD şeklinde piyasaya sunulacak olan projenin birinci serisinde ünlü isimler yer alırken diğerinde genç jenerasyon mikrofon başına geçecek.

Ancak prodüktör genç popçuların bu projede yer alması için bir şart koydu. Buna göre genç popçuların kliplerindeki tıklanma sayısı 30 milyonun üzerinde olmalı.

30 milyon altında olan bir popçu albümde yer almayacak.