YILIN İLK SOKAK DEFİLESİ BİGA'DA!

Çanakkale'nin Biga İlçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Biga İndirimli Alışveriş günleri etkinliğinin son gününde sokak defilesi nefesleri kesti.

Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Biga İndirimli Alışveriş Günleri, bugünde devam etti.

Etkinliğinin son gününde ünlü mankenler sokak defilesi sundu. Defile öncesi gerçekleştirilen bilgi yarışması ile indirimli alışveriş günlerine gelenler eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yarışmayı kazanan şanslı izleyicilere yine Biga'daki mağazalardan hediye çekleri verildi.

Ardından Biga Ticaret Merkezi ve Hasan Özden Sokak önünde kurulan dev stantta mankenler podyuma çıktı. Defilede Çarşı Kuyumcuk'un 4 kilogaramlık altın elbisesi ile podyuma çıkan manken Günay Musayeva göz kamaştırdı.

Ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle Sema Şimşek, Günay Musayevra , Tuğçe Sarıkaya Tatyana Tsikeviç Yağmur Ayaz, Marina Federenko, Yasemin Yeniay, Sibel Demiralp, Metehan Sancaktar, Fırat Tepe, Batuhan Durman ve Aysun Baceoğlu Bulutlar Mantifatura, Adıbelli, Butik Yusuf, Cotton Cty, Ali Solmaz, Hollanda Pazarı , HYS, Oflaz Giyim, Serpirella Butik gibi Biga'daki bazı mağazaların ve butiklerin ürünlerini giyip Bigalılar'a tanıttı. Aysun Baceoğlu defileden sonra konser verdi. Etkinlik, çocuk yarışmaları, Hacivat Karagöz gösterisi, Erkan Obüs şov ve çok sayıda hediye dağıtımı ile devam etti.

Etkinliğin ardından defileye katılan mankenlere teşekkür eden CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, esnafa hem destek olacaklarını hem de sokaklara hareket getireceklerini söyledi.



Biga İndirimli alışveriş günleri bu akşam saat 19.00'da Aydilge konseri ve çeşitlik etkinlikler ile sona erdi.

İŞTE SOKAK DEFİLESİ VE KONSERDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...