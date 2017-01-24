  • BIST 83.545
  • Altın 147,384
  • Dolar 3,8052
  • Euro 4,0918
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

YILIN İLK SOKAK DEFİLESİ BİGA'DA!

»
YILIN İLK SOKAK DEFİLESİ BİGA'DA!
Çanakkale'nin Biga İlçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Biga İndirimli Alışveriş günleri etkinliğinin son gününde sokak defilesi nefesleri kesti.

Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Biga İndirimli Alışveriş Günleri, bugünde devam etti.

Etkinliğinin son gününde ünlü mankenler sokak defilesi sundu. Defile öncesi gerçekleştirilen bilgi yarışması ile indirimli alışveriş günlerine gelenler eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yarışmayı kazanan şanslı izleyicilere yine Biga'daki mağazalardan hediye çekleri verildi.

biga_sokak_defilesi.jpg

Ardından Biga Ticaret Merkezi ve Hasan Özden Sokak önünde kurulan dev stantta mankenler podyuma çıktı. Defilede Çarşı Kuyumcuk'un 4 kilogaramlık altın elbisesi ile podyuma çıkan manken Günay Musayeva göz kamaştırdı.

Ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle  Sema Şimşek, Günay Musayevra , Tuğçe Sarıkaya Tatyana Tsikeviç Yağmur Ayaz, Marina Federenko, Yasemin Yeniay, Sibel Demiralp, Metehan Sancaktar, Fırat Tepe, Batuhan Durman ve Aysun Baceoğlu Bulutlar Mantifatura, Adıbelli, Butik Yusuf, Cotton Cty, Ali Solmaz, Hollanda Pazarı , HYS, Oflaz Giyim, Serpirella Butik gibi Biga'daki bazı mağazaların ve butiklerin ürünlerini giyip Bigalılar'a tanıttı. Aysun Baceoğlu defileden sonra konser verdi. Etkinlik, çocuk yarışmaları, Hacivat Karagöz gösterisi, Erkan Obüs şov ve çok sayıda hediye dağıtımı ile devam etti.

Etkinliğin ardından defileye katılan mankenlere teşekkür eden CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, esnafa hem destek olacaklarını hem de sokaklara hareket getireceklerini söyledi.

Biga İndirimli alışveriş günleri bu akşam saat 19.00'da Aydilge konseri ve çeşitlik etkinlikler ile sona erdi.

İŞTE SOKAK DEFİLESİ VE KONSERDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Modacı Pınar Bent'den... 2017 GELİNLİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TÜYOLAR!..03 Ocak 2017 Salı 16:45
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..09 Aralık 2016 Cuma 02:34
  • ÜNLÜ MANKENLER AĞAÇ KARDEŞLİĞİ İÇİN PODYUMA ÇIKTI!03 Aralık 2016 Cumartesi 17:30
  • Özkan Uğur... VINTAGE SAATLER, KOLUNDA HAYAT BULDU!..30 Kasım 2016 Çarşamba 13:30
  • "Çiçek ve Moda"... ÇİÇEKLERİN AHENGİNDEN İLHAM ALAN DAVET!..25 Kasım 2016 Cuma 10:54
  • Cemil İpekçi... "KELEBEK ETKİSİ" DEFİLESİ, HANDE YENER KONSERİ İLE TAÇLANDI!..23 Kasım 2016 Çarşamba 14:46
  • Sema Şimşek... MİTOLOJİK TANRIÇA AKANA'YA HAYAT VERDİ!..22 Kasım 2016 Salı 13:30
  • Elif Gedikoğlu ... SOSYETENİN MODACISI MILANO’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK!02 Kasım 2016 Çarşamba 16:00
  • Jasmine Tookes...3 MİLYON DOLARLIK SÜTYENİ BU YIL O TAŞİYACAK!..28 Ekim 2016 Cuma 13:45
  • "7’den 70’e Teröre Hayır Defilesi"... MODELLER "TERÖRE HAYIR" İÇİN PODYUMDA!..27 Ekim 2016 Perşembe 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti