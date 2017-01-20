Yılmaz Ulusoy... DOST MECLİSİ TOPLANDI!

2017 yılının bu ilk dostlar buluşmasında, Türkiye’ye hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve terörsüz bir yıl temennisinde bulunan Yılmaz Ulusoy, dostlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkardı.

Türkiye’nin saygın ve duayen iş adamlarından Yılmaz Ulusoy’un dostlarıyla bir araya geldiği geleneksel öğlen yemekleri meşhurdur. Yılmaz Ulusoy, her ay dostlarıyla Levent’teki Holding binasında buluşur ve hasret giderirler.

Burada konuşulan konular pek basına yansımaz. Gündem her zaman nostaljiktir ama Türkiye’nin bugünü, ekonomisi sohbetlerin ana konusudur.

2017 yılının bu ilk dostlar buluşmasında, Türkiye’ye hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve terörsüz bir yıl temennisinde bulunan Yılmaz Ulusoy’un yemeğine, ressam Yusuf Katipoğlu, Sali Turan,. Avukat Bahri Kazan, Namık Kemal Şüntürk, Göksel Arsoy, Ümit Tokcan, Orhan Gencebay, sinemacı Necip Sarıca, Kenan Öner, Dr. Ömer Faruk Yılmaz, Sabahattin Şahinkaya, Selçuk Altun, Nevzat Sönmezer, Dursun Balcı ve Egemer Sarı katıldı.

Tabi mönüde yine geleneksel Karadeniz yemekleri vardı. Kuru fasülye, kara lahana sarması ve pilav…