Yol Arkadaşım... GALASINA ÜNLÜ YAĞMURU!

BKM’nin 2017-2018 sezonunu açtığı ‘Yol Arkadaşım’ filminin galası Türkiye’nin en ünlü isimlerini de kırmızı halıda ağırladı.

Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin ile katıldığı galaya, Demet Akbağ da kızkardeşi Sedef İybar ile geldi. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ kırmızı halı seramonisi sırasında Eser Yenenler ile yan yana gelip basına birlikte poz verdiler.

Acun Ilıcalı da galaya eşi Şeyma Subaşı ve Murat Boz ile geldi. Galaya katılanlar arasında Oğuzhan Koç’un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin, İbrahim Büyükak’ın nişanlısı Nurdan Beşen, Bedran Güzel’in eşi Dilşad Şimşek, Eser Yenenler, Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen, Mahmut Tuncer ve ailesi, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Athena Gökhan (Özoğuz), Murat Cemcir, Şahin Irmak ve eşi, Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy ve Hakan Bulut, Berkay ve Özlem Ada Şahin, Bülent Emrah Parlak, Fuat Akdağ ve eşi, Mehmet Demirkol ve eşi, Ümit Erdim ve eşi, Danilo Zanna, İrem Sak, Sinan Akçıl, Sina Özer, Onur Buldu, Gülay Afşar, Emre Belözoğlu, Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı, İbrahim Şaşmaz, Serhan Arslan, İrfan Özata ve Ersin Korkut da vardı.

Filmin aynı zamanda senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak: “Filmimize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. Çok eğlenceli çok komik bir film yaptığımızı düşünüyoruz.

İnşallah şimdi seyircimizle beraber, dostlarımızla, ustalarımızla beraber filmi ilk defa izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız ama çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. Filmde çok değerli konuk oyuncularımız vardı; Dilber Ay, Nurseli İdiz, Şinasi Yurtsever, Eser Yenenler, Acun Ilıcalı, Erdem Baş”

BKM’nin sezonu kahkahalarla açacağı yol filmi “Yol Arkadaşım” 24 Ekim Salı akşamı Kanyon AVM Cinemaximum Sinemaları’nda gala yaptı. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un mizah dolu yol arkadaşlığını konu alan filmin galasına ilgi büyüktü. Sanat ve iş dünyasının akın ettiği galada film, seyirciden, kahkahalar eşliğinde tam not aldı.

Galada magazinlolik.com mikrofonlarına konuşan Yağmur Tanrısevsin sevgilisini yalnız bırakmadı. Filmim her anında olduğunun altını çizen Tanrısevsin “Sürprizler olacaktır her ama ben sürprizi söyleyerek sürpriz olmaktan çıkartmayım”dedi

Filmde bir sahnesi olan ünlü popçu Murat Dalkılıç “ kendi sahnemi çok merak ediyorum. İlk defa izliyeceğim bakalım güveniyorum” şeklinde konuştu.