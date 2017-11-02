Yol Arkadaşım... KAHKAHA TURNESİNE TAM GAZ DEVAM!..

BKM yapımı “Yol Arkadaşım” 9 ili kapsayan turnesinin 5’ini tamamladı. 1500 kilometre yol yapan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç binlerce hayranıyla kahkaha dolu buluşmalar yaşadı.

Eskişehir, Kütahya, Bursa, İzmir ve ardından İstanbul’a giden “Yol Arkadaşım”, 1 Kasım Çarşamba Mersin, 2 Kasım Perşembe Adana, 4 Kasım Cumartesi Antalya ve 5 Kasım Pazar Ankara’da olacak.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA’DA VİZYON ÖNCESİ YOL ARKADAŞIM KAHKAHASI!

Film ekibi ilk önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Ardından da Eskişehir Özdilek AVM Cinetime sinemalarında Eskişehirlilerle buluştu. Eskişehirliler film vizyona girmeden 2 gün önce, “Yol Arkadaşım”ı Bedran Güzel, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile birlikte izledi! Büyükak ve Koç, salonu merdivenlere kadar dolduran öğrencilerle Anadolu Üniversitesi’nde kahkaha dolu bir söyleşi gerçekleştirdi. Tam da vize döneminde üniversitelilere adeta motive eden iki ünlü isim, öğrencilerin sorularını cevapladı.

“YOL ARKADASIM”A KÜTAHYA’DA 5000 KAHKAHA

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, ilk önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 5 bini aşkın öğrenci ile bir araya geldi. Ardından kahkaha Sera Kütahya AVM Cinetech Sinemaları’nda devam etti. Film ekibi, vizyona 1 gün kala, filmlerini Kütahyalılarla beraber izleyerek vizyon heyecanlarını paylaştı.

Film ekibi, üniversite içindeki spor salonuna girişlerinde, dakikalarca süren alkışlar ve çığlıklarla karşılandı. Coşkulu kalabalığı görünce büyülenen İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu görülmeye değerdi. “Hiç bu kadar kalabalık bir ekiple söyleşmemiştik. Muhteşemsiniz, hepinize ayrı ayır teşekkür ediyoruz” diyen iki ünlü isim, uzun süre öğrencilerin sorularını yanıtladı ve öğrencilere filmin arabasının oyuncağını hediye etti.

ÖĞRENCİLER IŞIK YAKTI OĞUZHAN KOÇ ŞARKI SÖYLEDİ!

Kahkahanın bir an olsun durmadığı söyleşi sırasında ışıklar bir anda sönünce, öğrenciler cep telefonlarının ışıklarını yaktı. Binlerce öğrencinin bu güzel manzarasına kayıtsız kalamayan Oğuzhan Koç “Vermem Seni Ellere” şarkısını seslendirdi.

“KÜTAHYA’YI ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM”

Oyuncular Kütahya’da sinemaseverler ile bir araya gelmeden önce basınla buluştu. İbrahim Büyükak: “Vizyondan önce bugün de Kütahya’da sevenlerimizle buluşuyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Seyircimiz de gördüğümüz kadarıyla filmimizi seviyor. Kütahya benim için özel bir yer, ben askerliğimi burada yaptım. Kütahya ve soğuğu unutulmazdır benim için. Üniversitede de unutulmaz bir an daha yaşadık, ömür boyu unutmayacağım” dedi.

ESER YENENLER TURNEYE CANLI YAYINLA BAĞLANDI!

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınat Üniversitesi’ndeki söyleşilerin ortasında da Eser Yenenler, Oğuzhan Koç’u görüntülü aradı. Esprili bir dille, hala İstanbul’da gerçekleşen filmin galasını kutladığını söyleyen Yenenler, tüm öğrencileri kucakladığını söyledi. Yenenler Kütahya’daki 5 bin öğrenciyi görünce esprili bir dille “Madem bu kadar kalabalıktı beni neden çağırmadınız?” deyince salon kahkahaya boğuldu.

“YOL ARKADAŞIM”A İZMİR’DE KAHKAHA DOLU İZDİHAM!

İki ünlü isim karşılaştıkları sevgi seli karşısında, yürüyen merdivenleri bile boş bırakmayan İzmirlilere de esprili bir dille teşekkür etti.

“YOL ARKADAŞIM”IN ARABASINA İZMİR PLAKA!

Gösterimden hemen önce, filmde İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un, mizah dolu yolculuklarını yaptıkları arabaya “Filmimizin yolu açık olsun” denerek İzmir plakası hediye edildi. İki ünlü isim plakalarıyla objektiflere poz verdi. İbrahim Büyükak: “Ben bu plakayı çok sevdim, bundan sonra bu plakayla gezeceğim, hatalıysam arayın” deyince bütün salon kahkahaya boğuldu.

Büyükak ve Koç alkışlar eşliğinde yerlerine geçerek filmi İzmirlilerle birlikte izledi. İlk sahnesinden son sahnesine kadar kahkahalarla izlenen film, finalde dakikalarca alkışlandı.