Yol Ayırımı... “İKİ DEV OYUNCU KARŞI KARŞIYA!”

Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği Yol Ayrımı’nın vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Yavuz Turgul'un yeni filminde de Eşkıya, Muhsin Bey ve Av Mevsimi gibi pek çok filmde birlikte çalıştığı Şener Şen başrolde.

Filmin sürprizlerinden biri deneyimli oyuncu Çiğdem Selışık Onat. Türkiye’de ve yurt dışında sayısız oyunculuk ödülü sahibi Onat, Şen’in canlandırdığı Mazhar Kozanlı’nın annesi Firdevs Hanım rolünde karşımıza çıkacak.

Türk seyircisi Onat’ı Çırak ve İstanbul Kırmızısı filmlerindeki başarılı performanslarından hatırlıyor.

Yıllardır dev Kozanlı imparatorluğunu perde arkasından yönetmiş Firdevs Hanım, oğlu Mazhar’ın geçirdiği büyük değişimden sonra tahtını ve çok daha fazlasını kaybetmenin eşiğine gelmiştir.

Tabii ki onun da oğluyla savaşmak için kendine ait yöntemleri vardır. Bu yöntemler önce oğlunu, sonra da tüm holdingi geri dönülmez bir yola sokacak olsa da…

Filmde Şener Şen ve Çiğdem Selışık Onat’la birlikte Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Mert Fırat, Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Defne Kayalar ve Şerif Erol yer alıyor.

TMC Film’in yapımını FOX işbirliğiyle üstlendiği, yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı Yol Ayrımı, 10 Kasım’da izleyicisiyle buluşacak.