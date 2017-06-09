Yonca Lodi... KARİYERİNE 'MÜHÜR' VURDU!

Müzik dünyasının güçlü yorumcusu Yonca Lodi, yeni teklisi “Mühür”ü DMC etiketiyle 06 Haziran 2017 Salı günü yayımladı.

Kariyerindeki başarıları ile Türk müzik tarihine adını “özel kadın vokaller” arasında yazdıran Yonca Lodi, yepyeni şarkısı “Mühür” ile müzikseverler ile buluşuyor.

Sözleri Murat Sağır’a, bestesi Hakan Demirtaş’a ait olan, Yonca Lodi’nin yepyeni şarkısı “Mühür”ün düzenlemesinde Alper Atakan imzası yer alıyor.

Kayıtları Kaya Müzik Stüdyoları’nda yapılan “Mühür”ün mix ve masteringi ise Özgür Yurtoğlu’na ait.

Yonca Lodi, “Mühür”ün görselleri için yeni nesilin başarılı isimleriyle çalıştı. Lodi, Özgür Yüksel stil danışmanlığında, Mustafa Sarıkaya’nın objektifine birbirinden renkli ve dinamik pozlar verdi.

Video klip için ise “12 Ay” albümünden bu yana her projesinde birlikte çalıştığı Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Yonca Lodi, yorumculuğunun yanı sıra oyunculuğu ile de adından söz ettirecek.

“Mühür”ün video klibi Beykoz Kundura Fabrikası’nda kurulan özet sette, 50 kişilik bir ekiple 18 saatte tamamlandı.

Yapımcılığını Samsun Demir’in yaptığı Yonca Lodi’nin yepyeni teklisi “Mühür”, DMC etiketiyle dijital mecralar, radyolar ve müzik televizyonlarında yayında.

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