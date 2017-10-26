Yüz Yüze... CİNO VE SELİHA ARTIK YÜZ YÜZE!

“Yüz Yüze”nin merakla beklenen 2. bölümü 26 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

Yüz Yüze’nin bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde;

Cino ve Seliha mahallede artık “yüz yüzedir.” Cino’lar, yaşananlar üstüne mahalleye yeni birinin girmesinden haz etmezler.

Zeynep’in Seliha’dan da habersiz yaptığı sürprizle, tayfa ve kızlar arasındaki durumlar daha da karışır. Cino bir yandan da babasının intikamı peşindedir.

Kasadan çıkan parmakla ne yapacaklarını düşünürlerken bir taraftan da canlarını sıkan bir iş teklifiyle karşı karşıya kalırlar.

İşi konuşmak için Sadık’ın tamirhanesine giden Cino deşifre olacaklarını fark eder ve hemen tayfayı toplar ancak Aleko’nun bir anlık dikkatsizliğiyle olaylar çığırından çıkar.

En yakın arkadaşının katilinin peşinde, gizli görevde bir polis ve babasının intikamı peşinde, işler ters gittiği için suçlu duruma düşmüş bir hırsız… İkisi de birbirinden şüphelenirken yakalanan kim olacak?