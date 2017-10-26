  • BIST 107.335
  • Altın 155,583
  • Dolar 3,8307
  • Euro 4,4754
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Yüz Yüze... CİNO VE SELİHA ARTIK YÜZ YÜZE!

»
Yüz Yüze... CİNO VE SELİHA ARTIK YÜZ YÜZE!
“Yüz Yüze”nin merakla beklenen 2. bölümü 26 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

Yüz Yüze’nin bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde;

Cino ve Seliha mahallede artık “yüz yüzedir.” Cino’lar, yaşananlar üstüne mahalleye yeni birinin girmesinden haz etmezler.

Zeynep’in Seliha’dan da habersiz yaptığı sürprizle, tayfa ve kızlar arasındaki durumlar daha da karışır. Cino bir yandan da babasının intikamı peşindedir.

Kasadan çıkan parmakla ne yapacaklarını düşünürlerken bir taraftan da canlarını sıkan bir iş teklifiyle karşı karşıya kalırlar.

İşi konuşmak için Sadık’ın tamirhanesine giden Cino deşifre olacaklarını fark eder ve hemen tayfayı toplar ancak Aleko’nun bir anlık dikkatsizliğiyle olaylar çığırından çıkar.

En yakın arkadaşının katilinin peşinde, gizli görevde bir polis ve babasının intikamı peşinde, işler ters gittiği için suçlu duruma düşmüş bir hırsız… İkisi de birbirinden şüphelenirken yakalanan kim olacak?

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EKRANLARIN EN UNUTULMAZ DİZİSİ VE ÇİFTİ AÇIKLANDI!25 Ekim 2017 Çarşamba 14:30
  • Seven Ne Yapmaz... AŞK MI KAZANACAK NEFRET Mİ?25 Ekim 2017 Çarşamba 13:45
  • Kanatsız Kuşlar... EMRE VE MUZAFFER’İN YÜZLEŞMESİ!25 Ekim 2017 Çarşamba 13:30
  • Bizim Hikaye... BARIŞ FİLİZ'E YARDIM EDEBİLECEK Mİ?25 Ekim 2017 Çarşamba 12:00
  • Esra Erol’da...OĞLUNUN İKİZİNİ ARAYAN ANNE EVLADINI BULABİLECEK Mİ?24 Ekim 2017 Salı 23:20
  • Ufak Tefek Cinayetler... BU AKŞAM BAŞLIYOR!24 Ekim 2017 Salı 14:00
  • Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... AİLE BÖLÜNÜYOR!24 Ekim 2017 Salı 13:15
  • No:309... FİNAL GÜNÜ GELDİ ÇATTI!24 Ekim 2017 Salı 12:00
  • Güldür Güldür Show... ALPER KUL, KERİMCAN DURMAZ OLURSA!24 Ekim 2017 Salı 10:30
  • Kadın... İKİ ÇOCUKLA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN BAHAR'IN HİKAYESİ!23 Ekim 2017 Pazartesi 15:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti