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Zekai Tunca... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FIRTINASI!

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Zekai Tunca... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FIRTINASI!
Küçükçekmece Belediyesi, Klasik Türk Müziği'nin usta sesi Zekai Tunca ile hayranlarını buluşturdu. Türk Sanat Müziği’nin kült şarkılarını seslendiren Tunca, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Önemli eserlerin günümüzde de dinlenmesinde ve yaşatılmasında köprü olan Türk Sanat Müziği’nin duayen sanatçısı Zekai Tunca, Türk Sanat Müziği’nin kült şarkılarını seslendirerek, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

2017 yılı için hazırladığı etkinlik takvimi ile dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi, Klasik Türk Müziği'nin usta sesi Zekai Tunca ile hayranlarını buluşturdu.

Türk Sanat Müziği’nin kült şarkılarını seslendiren Tunca, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen konserde Tunca’ya, TRT saz sanatçıları da eşlik etti.

 

Kült Şarkıları Seslendirdi

 

Usta sanatçı konser boyunca güçlü sesiyle kulakların pasını silerken, samimi ve sıcak sohbetiyle de ilgi odağı oldu. Zekai Tunca sanat müziğinin kült şarkıları "Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam", "İmkânsız", "Tanrım", "Rüyalarım Olmasa", "Git Gidebilirsen", "Ben Sende Yaradan’ı Sevdim" gibi eserleri seslendirdi. İki saat boyunca sahnede kalan Tunca'nın söylediği şarkılara izleyici de hep bir ağızdan eşlik etti.

 

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