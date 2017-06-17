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Zeliha Sunal... DİKİLİ'DE 'ZEYTİN' DESTEĞİ!

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Zeliha Sunal... DİKİLİ'DE 'ZEYTİN' DESTEĞİ!
Zeliha Sunal Dikili'li kadınların açtığı "Zeytin" temalı sergiye hayran kaldı.

Ebe Perihan Elibol kadın dayanışma merkezinde açılan sergiyi gezen Zeliha Sunal özellikle zeytin temalı çeşitli formlardaki eserlere bayıldı.

Kadınlara şarkılar söyleyerek sergiyi gezen sanatçıya kenarları  zeytin dallarıyla süslü bir ayna ve mumluk hediye ettiler.

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Hem el becerilerini geliştirip hem de meslek sahibi olan bu kadınların çalışmalarını Dikili belediye başkanı Mustafa Tosun sonuna kadar destekliyor. 

Bu güne kadar 50 yi aşkın ev kadınını mezun eden Çini eğitmeni  Aycan Türe öğrencileriyle gurur duyuyor. 

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