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Zeliha Sunal... LOS ANGELES’TAN YAYINDA!

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Zeliha Sunal... LOS ANGELES’TAN YAYINDA!
Sahnelerin başarılı ismi Zeliha Sunal, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 15:00’te Los Angeles’tan yayın yapan Radio Anatolia’da mikrofon başında.

Zeliha Sunal, müzik ve sahne çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra radyo macerasına devam ediyor.

Zeliha Sunal, programında yaşama dair konuların yanısıra, geri dönüşüm, atık malzemelerin pratik kullanımı, sağlıkla ilgili güncel, dikkat çekici bilgilere ve en yeni müziklere yer veriyor. Zeliha Sunal’ın yeni radyo programı, www.radioanatolia.us adresinden dinlenebilir.

Radio Anatolia geniş bir programcı kadrosuyla Güney Kaliforniya’dan tüm dünyaya, 7 gün, 24 saat Türkçe müzik ve çeşitli programlarla yayın yapıyor. 

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