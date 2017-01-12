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Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ERTELENEN KONSER NE ZAMAN?

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Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ERTELENEN KONSER NE ZAMAN?
Zeliha Sunal ile Afife Jale Tiyatro ödüllü genç sanatçı Nebi Birgi'nin Beşiktaş saldırısı nedeniyle ertelenen konseri 27 Ocak Cuma akşamı gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin önde gelen şov kadınlarından pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal, Türkiye'de çeşitli müzikaller sahneye koymuş; Avrupa'nın en iyi erkek sesi seçilen ve Afife Jale Tiyatro ödüllü genç sanatçı Nebi Birgi ile sıradışı bir performansa imza atıyor.

Operadan müzikale, nostaljiden günümüze uzanan bir repertuarla yabancı şarkıların Türkçe şarkılarla harmanlandığı, Zeliha Sunal’ın tabiriyle ‘öpüştüğü’ Müzik’ten Dans’a adlı gösteri, 27 Ocak Cuma akşam saat 21:00 de  Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

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