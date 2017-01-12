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Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ŞARKILARIN ÖPÜŞTÜĞÜ KONSER!

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Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ŞARKILARIN ÖPÜŞTÜĞÜ KONSER!
Zeliha Sunal’ın tabiriyle ‘öpüştüğü’ Müzikten Dansa adlı gösteri, yoğun ilgi gören ilk gösteriminin ardından 27 Ocak Cuma günü Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde yeniden sergilenecek

Türkiye’nin önde gelen şov kadınlarından pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal, Türkiye'de çeşitli müzikaller sahneye koymuş; Avrupa'nın en iyi erkek sesi seçilen ve Afife Jale Tiyatro ödüllü genç sanatçı Nebi Birgi ile sıradışı bir performansa imza atıyor.

Operadan müzikale, nostaljiden günümüze uzanan bir repertuarla yabancı şarkıların Türkçe şarkılarla harmanlandığı, Zeliha Sunal’ın tabiriyle ‘öpüştüğü’ Müzikten Dansa adlı gösteri, yoğun ilgi gören ilk gösteriminin ardından 27 Ocak Cuma günü Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde yeniden sergilenecek.

Mikrofonla ilk olarak TRT İzmir Radyo’sunda tanışan ve o gün bugündür elinden bırakmayan Zeliha Sunal, farklı tarzıyla Sidikli Kasabasından Moulin Rouge Show'a; Dorian Gray müzikalinden Zeki Müren şarkılarına sahnelediği performanslarıyla dikkat çeken genç yıldız Nebi Birgi ile birlikte benzersiz bir gösteriye imza atıyor.

İkilinin Müzikten Dansa adlı gösterisi 27 Ocak Cuma günü, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Zeliha Sunal’ın ‘şarkıların öpüşmesi’ olarak tanımladığı gösteride, farklı müzik tarzlarında seçilen şarkıların ritimlerinin, tonlarının, hatta sözlerinin de uyum içinde geçişiyle izleyicilere sıradışı bir gösteri deneyimi yaşatılacak.

“Müzik ve Dans” gösterisinde Queen grubunun ünlü şarkısı ‘The Show Must Go On’ ile ‘Sevil Berberi’, Peggy Lee’nin caz şarkısı ‘Fever’ ile ‘Yedi Kocalı Hürmüz’, Sia’nın şarkısı ‘Cheap Thrills’ ile ‘Nihavent Longa’ gibi yabancı şarkılar Türkçe şarkılarla harmanlanıyor.

Gösteriye özel hazırlanan kostümler ve özel dans koreografisiyle de izleyenlere görsel bir şölen yaşatılacak.

Operadan müzikale, nostaljiden günümüze uzanan zengin bir repertuar sergileneceği gösteride, izleyiciyi birbirinden farklı sürprizler eşliğinde interaktif bir eğlence bekliyor.

Gösterinin biletleri Akatlar Kültür Merkezi gişelerinden temin edilebilir.

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