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ZEREV YARARINA MUHTEŞEM İFTAR!

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ZEREV YARARINA MUHTEŞEM İFTAR!
Zihinsel Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Vakfı (Zerev) önceki akşam CVK Park Bosphorus Otel'de bir iftar daveti verdi.

İftar davetine iş, sanat, basın ve cemiyet dünyasından birbirinden değerli bir çok önemli isim katıldı.

Sunuculuğu ve sahne yönetimini Sibel Çakı'nın üstlendiği gece, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına yapılan1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşımızın hep bir ağızdan okunmasının ardından Sibel Çakı'nın Cemalnur Sargut ile yaptığı söyleşi ile başladı.

Ramazan ayının kutsallığı ve önemine dair açıklamalarda bulunan Cemalnur Sargut, iftara gelen tüm konuklara hayatımızın hiç bir karesine dair asla şikayetde bulunmamamız ve yaşamımızın her bir anına şükrederetmemiz gerektiği, hayatımızı şikayetlerle değil dualarla geçirmemeiz gerektiğinin üzerine basarak, bu kutsal ayın barış, sağlık ve huzurla dolu geçirilmesine yönelik dileklerde bulundu.

Diyanet İşleri Müftü Yardımcısı Sayın Veysel Işıldar tarafından yapılan iftar duası ve okunan ezanın ardından başlayan iftar  yemeği, Eyüp Musiki Vakfı Rıfat Çalışkan İlahi grubunun söylediği ilahiler eşliğinde devam etti.

Son derece neşeli geçen iftar yemeğine basın dünyasından başta Magazinkolik Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur ve eşi Magazinkolik Genel Yayın Koordinatörü Esin Sabur, Doç Dr. Ali Durmuş, Magazinkolik köşe yazarı Demet Özelgün, editörleri Mehmet Karademir ve Öncil Aktarıcı, Mine Koşan, moda tasarımcısı Tanju Babacan, Meral Orhonsay, Okan Karacan gibi bir çok isim katıldı.

İftara yoğun gündem ve programlarından dolayı katılamayan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş geceye dair temenni ve dileklerini göndermiş oldukları telgraf ile dile getirerek, konuklara selamlarını iletti.

Konuklarını tek tek kapıda karşılayan Zerev Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Umut yaptığı konuşmada iftara katılan konuklara teşekkürlerini ileterek Zerev'in yeni okul ve yeni projeleri ile ilgili gelişmeleri konuklarıyla paylaşarak bu gelişime destek veren kişi ve kuruluşlara minnetini dile getirdi.

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Gece, Eyüp Musiki Vakfı Rıfat Çalışkan İlahi grubunun söylemiş olduğu kaside, şarkı ve ilahilerle geç saatlerer kadar sohbetler eşliğinde devam etti.

 

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