Zerrin Özer... ŞARKICI OLMASAYDI NE OLMAK İSTERDİ?

Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Zerrin Özer Kral POP TV, Kral POP Radyo ve TRT FM ortak canlı yayınında Mehmet’in Gezegeni’ne konuk oldu. İçtenlikte Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtlayan Zerrin Özer, canlı performansıyla da müzik ziyafeti sundu.

Zerrin Özer’in katıldığı Mehmet’in Gezegeni, Kral POP TV , Kral POP Radyo ve TRT FM ortak canlı yayınında ve aynı anda Kral POP TV, Kral POP Radyo Facebook hesaplarından da canlı olarak yayınlandı…

Gezegen Mehmet, ilk olarak Kral POP TV ve Kral POP Radyo’nun TRT FM ile ortak yayın yapmasına değindi. TRT Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı Amber Türkmen’le Türkiye için bir araya geldiklerini söyleyen Gezegen Mehmet, “Yayınlarımızı TRT FM ile birleştirdik.

Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Türkiye için böyle bir karar verdik. Herkesin birleşmesini diliyoruz.

TRT markası şu anda yayınını dondurdu ve ortak yayına geçti. TRT FM ile birlikte hem biz onlara misafir olmuş olduk, hem onlar bize misafir oldu” diyerek Türkiye’de bir ilk gerçekleştiğinin mesajını verdi.

“TRT Benim İkinci Evim”

Zerrin Özer, TRT’nin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgularken “Orası benim okulumdu. Bin kişinin katıldığı bir yarışmada birinci oldum ve o dönemden beri TRT’den hiç ayrılmadım.

TRT olmasaydı belki de Zerrin Özer olmayacaktı” diyerek TRT’nin hayatındaki öneminden bahsetti.

Gezegen Mehmet’in Zerrin Özer’e TRT’de ilk söylediği şarkıyı sorması üzerine Zerrin Özer, o yıllara giderek ilk okuduğu şarkının Nilüfer’in “Göreceksin Kendini” isimli şarkısı olduğunu söyledi.

“Demet Akalın’ı Çok Seviyorum, Yanlış Anlaşıldım!”

Zerrin Özer programda, “Çok üzüldüğüm bir konu oldu. Ben Demet Akalın'ı çok severim. Özgür'e sormuş, ‘Zerrin beni sevmiyor mu?’ diye. Ben bunu duyduğumda o kadar üzüldüm ki...

Bir röportajımda yanlış bir şey oldu. O da yanlış anlamış. Ben Demet'i çok severim. Şarkıcılığını da çok severim. Ben sadece ‘slow şarkıları, hızlı şarkılardan çok severim’ dedim.

Bu sözüm yanlış anlaşılmış. Buradan söylüyorum, sen benim ilk göz ağrımsın, çok kıymetlisin benim için. Eşini de çok severim, zaten o güzel kızına bayılıyorum. Seni çok seviyorum Demet..." sözleriyle Demet Akalın'a karşı duygularını dile getirdi.

“Unutamadım Şarkısını İlk Duyduğumda Kalbimde Hissetim”

Programda canlı performansıyla da müzik ziyafeti sunan Zerrin Özer, ilk olarak Barış Manço’nun “Unutamadım” isimli şarkısını seslendirdi. Gezegen Mehmet’in Zerrin Özer’e bu şarkının kendisi için bir anısı olup olmadığını sorması üzerine Zerrin Özer, duygusal anlar yaşadı.

Zerrin Özer, “Öncelikle Barış abimizin mekanı cennet olsun. Türkiye’mizin büyük bir değeridir. Bu şarkıyı Barış abiden ilk duyduğumda o kadar hissettim ki kendi içimde, ertesi gün telefon açtım Barış abiye.

Çok naif bir insandır. ‘Bu şarkınızı okuyabilir miyim?’ dedim kendisine. ‘Tabii ki’ dedi. Hatta stüdyoya geldi, beraber çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde beraber çektirdiğimiz fotoğrafı da sosyal medyada paylaştım. Onun bir eserini okuduğum için o kadar mutluyum ki...” diyerek Barış Manço’nun kendisi için çok özel bir sanatçı olduğunu belirtti.

“İlk Zamanlar Firmaların İstediği Şarkıları Okuyorduk”

Gezegen Mehmet, Zerrin Özer’den müzikseverlerle buluştuğu yıllardan bu yana Türk Pop Müziği’nin önemli eserleri arasında yer alan “O Yaz” şarkısıyla tanışma hikâyesini de anlatmasını istedi.

Zerrin Özer, “İlk zamanlar albüm yaparken şarkıları biz seçemiyorduk, firmalar neleri isterse onları okuyorduk. 30 tane şarkı okuyorduk ve içlerinden 10 tanesi seçiliyordu.

20 tanesi kalıyordu. Bu şarkıyı da okuduğumda zaman çok sevdim. Tabii o zamanın verdiği heyecan ve hayaller de bu şarkıyı sevmeme izin verdi” dedi.

“Şarkı Söylerken Hisselerimin Tarifi Mümkün Değil”

Gezegen Mehmet’in ‘Şarkı söylerken ne hissediyorsun?’ sorusunu sorması üzerine Özer, hissettiği duyguları canlı yayında paylaştı. Zerrin Özer, “Tarifi mümkün değil aslında. Ama mutlaka bir hatıram gözümün önüne geliyor” dedi.

“Yaşamadığım Sözleri Okuyamıyorum”

Zerrin Özer, Mehmet Gezegeni’nde “Bir Gülü Sevdim” şarkısıyla da tanışma hikayesini anlattı. Şarkı sözlerinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Özer, “Yaşamadığım sözleri okuyamıyorum.

Yaşamadığım şarkıların sözlerini ‘değiştirir misiniz?’ şeklinde iletirim. Ben hissetmeliyim ki onu karşı tarafa geçirebileyim, ve bu güzel şarkıyı bana yaptılar. Ben de çok mutlu olarak okudum” diyerek “Bir Gülü Sevdim” şarkısını kalpten hissederek söylediğini belirtti.

“Kerim’in Annesi Aradı ve ‘Kerim’i Yaşatır Mısın?’ Dedi”

Gezegen Mehmet, programda Kerim Tekin’in seslendirdiği ve o yıllara damga vuran “Kar Beyaz” şarkısının hikayesini sordu.

Kerim Tekin’in her zaman hayatında çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Zerrin Özer, ilk başlarda bu şarkıyı okumak istemediğini söyledi.

Sanatçı, “Biz Kerim Tekin’le her zaman düet yapmak istedik. Fakat nasip olmadı. O rahmetli olduktan sonra okumamı istediler, ama ben hep karşı çıktım.

Daha sonra Kerim’in annesi aradı ve ‘Kerim’i yaşatır mısın?’ dedi. Akan sular durdu o anda benim için” diyerek şarkıyı neden seslendirmeye karar verdiğini açıkladı.

Gezegen Mehmet programda Zerrin Özer’e yönelttiği farklı sorularla da Zerrin Özer’in bilinmeyenleri hakkında ipuçları aldı.

“Elimde Sınırsız Bir Güç Olsa Yoksullara Yardım Ederdim”

Gezegen Mehmet, canlı yayında Zerrin Özer’e “Elinde sınırsız bir gücün olsaydı neyi değiştirmek isterdin” sorusunu yöneltti. Bu soruya oldukça duygusal bir cevap veren Zerrin Özer, bütün yoksullara yardım etmek isteyeceğini söyledi.

“En üzüldüğün ve en mutlu olduğun an nedir?” sorusuna ise “En mutlu olduğum an ailemle, sevdiklerimle birlikte olduğum an.

En üzüldüğüm ise yoksulluk, annesiz ve babasız çocukları görmek. Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu durum...” diyerek cevapladı.

“Şarkıcı Olmasaydım Dekorasyonla Uğraşmak İsterdim”

Zerrin Özer, kendisini en çok üzecek şeylerin başında “evlatlarım” dediği köpeklerini kaybetmek olduğunu belirtirken Gezegen Mehmet’in; “Hangi özellikleri seni bir insandan soğutur?” sorusuna da “Yalan ve saygısızlık” olarak cevap verdi.

Özer, ayrıca “Müziği seçmeseydim iç dekorasyonla uğraşmak isterdim” diyerek bu alana duyduğu merakı da canlı yayında açıklamış oldu. Ünlü sanatçı, kendisinde en sevdiği huyunun iyi niyeti olduğunu söylerken başına gelen kötü olaylara iyi niyetinin sebep olduğunu sözlerine ekledi.

“Zaman Makinam Olsa 90’lı Yıllara Gitmek İsterdim”

“Bir zaman makinan olsaydı hangi zamana gitmek isterdin?” sorusunu sorması üzerine Özer, 90’lı yıllara geri dönmek istediğini söyledi.

90’lı yılların kendi hayatında önemli bir yeri odluğunu belirten sanatçı, tekrardan o yıllarda yaşamak istediğinin de altını çizdi.

“Sevdiklerim Bana Yaşadığımı Hissettirir”

Bir insanda kendisini etkileyen en önemli özelliğin, “karakterinin gücü” olduğunu söyleyen Zerrin Özer, Gezegen Mehmet’in “Hangi duygular sana yaşadığını hissettirir?” sorusuna ise “Sevdiklerim” yanıtını verdi.