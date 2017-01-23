Zerrin Özer... "SEZEN BANA HEP ÇELME TAKTI"!..

Zerrin Özer yeni taşındığı evinde verdiği röportajda Sezen Aksu ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Gençliğim Sezen'e kızmakla geçti...

Sezen Aksu da uzun bir aradan sonra albüm çıkardı. Bir kırgınlığınız var ona sanırım… Onunla aranız nasıl? Türk müziğine yön vermiş isimler olarak bir araya geliyor musunuz? sorusu üzerine Zerrin Özer,

"Evet, bir kırgınlığım var ama o ayrı bir şey. Onu ayırmak lazım. Benim gençliğim hep ona kızmakla geçti. Hep uğraştı benimle, hep çelme taktı.

Ama bu benim onun yorumculuğunu veya şarkılarını sevmemi engelleyemez. Onu ben insan olarak sevmek zorunda değilim belki ama şarkılarını, yorumunu hatta detone bile olsa (ses kalmadı, detone diyorlar) kabul etmiyorum.

Ben onu her şekilde dinlerim. Hiç bir araya gelmiyorum ama gördüğüm yerde 'Merhaba' derim." diyerek minik serçe Sezen Aksu!ya hala kırgın olduğunu