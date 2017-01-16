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Zeynep Turan... MAGAZİN DÜNYASINI 2017 YILINI YORUMLADI!

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Zeynep Turan... MAGAZİN DÜNYASINI 2017 YILINI YORUMLADI!
Ünlü astrolog Zeynep Turan, 2017 yılını ilk kez Eskişehirliler için yorumladı.

Banu Noyan organizasyonuyla Eskişehir'in en çok ziyaret edilen alışveriş merkezi Espark'ta gerçekleşen etkinlikle Eskişehirliler'in karşısına çıkan Zeynep Turan, 2017'de ülkemizi neler beklediğini anlattı. 

 Eskişehir ve çevre illerden gelen hanımların büyük ilgi gösterdiği Zeynep Turan, izleyiciler arasında yapılan çekilişi kazananların burç haritalarına bakarak yorum yaptı.

Özellikle mart ve nisan aylarında magazin dünyasında ayrılık ve boşanmaların yaşanacağını söyleyen Zeynep Turan, "Kıvanç Tatlıtuğ, boşanma kararı alacak. Gülben Ergen ise eski eşiyle yeniden barışacak. Ayrıca dizi setlerinde yaşanacak yasak aşklar da gündeme bomba gibi düşecek" diye konuştu.

TÜRKİYE YORGUN DÜŞTÜ
Ünlü astrolog Zeynep Turan'a  "2017'de ülkemizde neler yaşanacak" sorusu soruldu. Turan sorulara "Türkiye 4 yıldır yorgun düştü. 26 Şubat, ülkemiz için bir dönemeç. Eğer bunu düzgün yönetebilirsek travmalar çözülecek.

Dünya korku pazarlıyor. Bu korkuya yenik düşmeyin. 2017 büyük hesaplaşma yılı olacak. 90 günlük bir döngü başladı. Bu 90 gün boyunca Türkiye, dünya basınında çok konuşulacak" yanıtını verdi.

BOĞALAR PARAYI BULACAK
Burç yorumları da yapan Zeynep Turan, "2017'nin en şanslı burcu Terazi... Boğa burçları, bu yıl parayı bulacak. Başak burçları şubat sonrası huzura kavuşacak.

Akreplerin ise yılın ikinci yarısı şansları açılacak" açıklamasında bulundu. 

2017 yılı için konuklarına tavsiyelerde de bulunan Zeynep Turan, "Doğru zamanda doğru şeyler yapmak gerek. Işın Karaca'ya 'evlen' dedim, evlendi.

Çok da mutlu" diye konuştu.
 Konuklara 'Büyük Hesaplaşma Başlıyor' isimli kitabını da imzalayan Zeynep Turan, tüm burçlarla ilgili tek tek yorumlarda bulundu.

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