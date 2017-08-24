Zeytinli Rock Festivali... YARIM ASIRLIK MOĞOLLAR'DAN EFSANE PERFORMANS!..

Ana sahnede What da Funk’ın açılış konseriyle başlayan ilk günde sırasıyla İskender Paydaş, Yeni Türkü, Pilli Bebek, Moğollar, Feridun Düzağaç ve Mor ve Ötesi sahne aldı. 15 Eylül’de WDF1 adını verdikleri ilk albümlerini çıkaracağını duyuran What da Funk, albümde son bestesi ile yer alan ve yakın zamanda kaybettiğimiz Türk pop müziğinin efsane ismi Harun Kolçak’ı da andı. Sahnede What da Funk ile İstersen şarkısını seslendiren Gülçin Ergül müzikseverlerden büyük alkış aldı.
Yarım Asırlık Moğollar’dan Efsane Performans
What da Funk’ın ardından sahneyi devralan İskender Paydaş, “Zeytinli Rock Festivali’nde yer alıyor olmak her zaman çok güzel”, dedi. Yeni Türkü ise “Biz rock grubu değiliz ama müzikseverler bizi tüm rock festivallerinde görmek istiyor, biz de bu durumundan çok mutluyuz,” dedi. Pilli Bebek muhteşem performansıyla yine seyircilerden tam not alırken, grup yakında bir müzikal hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl 50. Yılını kutlayacak olan Moğollar, sahnede kaybettikleri müzisyen dostları Cem Karaca, Barış Manço ve Engin Yörükoğlu’nu andılar ve performansları ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attılar. Ardından Feridun Düzağaç ile doruğa çıkan coşku, Mor ve Ötesi’nin muhteşem performansı ile sona erdi.
Kapıda Uzun Kuyruklar Oluştu
Saatler öncesinden alana gelen gençler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Umut Kuzey’in öncülüğünde gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali 30 bine yakın kişinin katılımı ile ilk gün rekoru kırdı. Yüzdeyüz Müzik Sahnesi’nde ise sırasıyla Umut Utku, Sokak Lambası, Sweet Shadow, Opikap, Utepils, Gökcan Sanliman, Palmiyeler ve Son Feci Bisiklet sahne aldı. 27 Ağustos’a kadar devam edecek festival Kral Pop Tv ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanıyor.
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