Zihni Göktay... USTA OYUNCUYA "MESLEKTE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ"!..

Zihni Göktay’ın "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" aldığı Hisse-i Şayia oyunu, Kistik Fibrozis hastalarına umut ışığı oldu.

İstanbul Caddebostan Rotary kulübü tarafından, Kistik Fibrozis Projesi kapsamında düzenlenen ve tüm gelirinin Marmara Üniversitesi ile beraber ortaklaşa oluşturulan, Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Merkezi için bağışlandığı 100 yıllık Hisse-i Şayia (Evlilik Komedisi) kapalı gişe oynandı.

Sanatsever ve yardımsever izleyicilerin hınca hınç doldurduğu Muhsin Ertuğrul Sahnesi muhteşem bir performansa, kahkahalara ev sahipliği yaptı.

Zihni Göktay ödülü alırken gecenin anlam ve önemi nedeniyle duygusal anlar yaşattı. İstanbul Caddebostan Rotary Klübü Başkanı Seda Davran ve 2420. Bölge Guvernörü Özcan Albak’ın takdim ettiği meslek hizmet ödülünü ekibi adına kabul eden Zihni Göktay, çocuklarımızın Türkiye’nin geleceği olduğunu söyledi ve Sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik Fibroz, kalıtsal bir genetik hastalıktır. İnsanlarda kistik fibroz doğuştan vardır; sonradan bu hastalığa yakalanamazlar. Bu hastalık, akciğerlerle sindirim sistemini kalın ve yapışkan bir mukoza salgısıyla tıkayarak etkiler.

Bu durum, solunum ve sindirim güçlüklerine neden olur. Kistik fibroz tanısı, her zaman doğum sırasında konulamaz.

Semptomlar genellikle yaşamın ilk bir iki yılı içinde ortaya çıkar. Kistik fibrozlu kişilerin hepsinin sürekli tedavi görmeleri gerekir.

Bu tedavi, mukoza salgısının akciğerlerden temizlenmesine yardımcı olmak için fizyoterapi, göğüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için antibiyotik alımı ve beslenme desteğinden oluşur.

Günümüzde kistik fibrozluların yaklaşık yarısı en az 30 yaşına kadar yaşama şansına sahiptir. Bununla birlikte, kistik fibrozun henüz kesin bir tedavisi yoktur.

Bu ciddi bir hastalıktır; günlük yaşamı büyük ölçüde etkiler ve yaşam beklentisini azaltır.