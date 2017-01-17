Ziynet Sali-Behzat Gerçeker... YILIN EN İDDİALI AŞK ŞARKISI!..

Unutulmaz aşk şarkıları arasına girmeye şimdiden aday olan Bir Melekten Hediye'yi Ziynet Sali " Şarkıyı ağlayarak dinledim, benim için gerçekten hediyeydi" sözleriyle anlattı.
Sözleri kadar klibiyle de cok konusulacak olan Bir Melekten Hediye için ünlü yönetmen Nihat Odabaşı bir ilki gerceklestirdi ve Türkiye 'nin uçakta çekilen ilk video müzik klibine imza attı.
Bir sinema filmi çekimleri için Kore'ye gidecek olan yolcu uçağı 48 saatligıne özel olarak kiralayan ekip yılın aşk şarkısı için hiçbir masraftan kaçınmadı. Bir Melekten Hediye Salı günü (bugün) tüm müzik kanallarında ve digital platformlarda yerini alıyor.
İŞTE O ŞARKI... "BİR MELEKTEN HEDİYE"...
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