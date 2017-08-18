Zohak... FİLME İZMİT'TEN TAM DESTEK!..

Başrollerini Erkan Çelik ve Seda Kement'in paylaştığı gerilim-dram türündeki filmin çekimleri İzmit'te devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Adem Uğur'un oturduğu film insanlara musallat olan kötü huylu cinleri kovmayı amaç edinen Rüstem ile başlayarak onun kızına dek uzanan bir trajediyi konu ediyor. İran mitolojisinde şeytani bir figürden ismini alan Zohak seyirciyi sadece korkutmayı değil, filmin bilmecelerinde kendine yer bulmasını da amaçlıyor. Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da Ocak ayında vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız ve Nigar Navruzova yer alıyor.

Filmin Lansmanı İzmit’te Olacak

Filmin yapımcısı Feride Gören 45 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi: “Biz İzmit'i çekim yeri olarak tercih etmemizin nedeni Sayın Başkan Nevzat Doğan’dır. İzmit'i yaşanabilir bir şehir haline getirmiş ve biz de ‘ekibimiz burada olmalı’ dedik. Kendileri bizim sponsorumuz oldular, her şeyimizi karşıladılar. Kendimizi misafir gibi değil ev sahibi gibi hissettirdiler. Güzel bir filme imza atıyoruz. İzmit film çekimleri için ideal bir yer haline gelmiş. Biz de burayı elimizden geldiğince tanıtacağız. Önümüzdeki yılın başında tüm seyirciyle birlikte olacağız. Burada bir lansman da yapacağız."

İzmit’i Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz

Film ekibiyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Burada Zohak sinema filminin çok değerli yapım ekibi ve oyuncuları ile bir aradayız. Belediye Başkanı Nevzat Doğan basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kentimizi her alanda daha iyi tanıtmak için çalışıyoruz” dedi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: İzmit’i, Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bu projede de, bu yöndeki yoğun ve samimi çalışmaları görüyoruz ve bizler de destek oluyoruz. Son olarak ekibimize filminde başarılar diliyor, kapımızın herkese açık olduğunu belirtmek istiyorum.”