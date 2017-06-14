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Zuhal Topal... EŞİNE ERKEN "BABALAR GÜNÜ" SÜRPRİZİ!..

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Zuhal Topal... EŞİNE ERKEN "BABALAR GÜNÜ" SÜRPRİZİ!..
Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, müzisyen eşi Korhan Saygıner için çok özel bir “Babalar Günü” sürprizi hazırladı.

Eşinin en sevdiği rock grubu olan Coldplay’in Viyana konserine bilet alıp, sürprizi bozmamak için tüm detayları Korhan Saygıner’den gizli organize eden Zuhal Topal, eşini geçtiğimiz hafta sonu için Viyana tatiline çıkartarak erken “Babalar Günü” kutlaması yaptı. 

Viyana’nın altını üstüne getirdiler

Viyana’da iki gün geçiren çift; Aziz Stefan Katedrali, Hofburg Sarayı, Mozart'ın evi, Belvedere Sarayı gibi tarihi ve turistik yerleri dolaşıp, Pazar akşamı da Coldplay konserini izlediler.

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