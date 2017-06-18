Zuhal Topal... KIZI İLE BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTILAR!

Canım Babam
Anaokuluna giden Lina, düzenlenen etkinlikte babası için elleriyle hazırladığı el baskılı babalar günü pankartı ve mükemmel baba belgesiyle kalplerle süslenmiş canım babam tahtasının önünde babasıyla birlikte poz verdi.
Takipçileriyle Paylaştı
Zuhal Topal, kızı ve eşinin babalar günü etkinliğinde çekilen fotoğraflarını kızları Lina ile birlikte hazırladığı mektupla Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.