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Zuhal Topal... KIZI İLE BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTILAR!

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Zuhal Topal... KIZI İLE BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTILAR!
Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner’in babalar gününü kızları Lina ile birlikte hazırladığı mektupla kutladı.

zuhaltopal_kizi.jpg

 

Canım Babam

Anaokuluna giden Lina, düzenlenen etkinlikte babası için elleriyle hazırladığı el baskılı babalar günü pankartı ve mükemmel baba belgesiyle kalplerle süslenmiş canım babam tahtasının önünde babasıyla birlikte poz verdi.

zuhaltopal_mektup.jpg

 

Takipçileriyle Paylaştı

Zuhal Topal, kızı ve eşinin babalar günü etkinliğinde çekilen fotoğraflarını kızları Lina ile birlikte hazırladığı mektupla Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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