Zuhal Topal... YAPIM ŞİRKETİNDEN 'ALACAĞI YOKTUR' AÇIKLAMASI!

Zuhal Topal'ın bu açıklamasının ardından yapım şirketinden de bir karşı açıklama geldi. İşte söz konusu açıklama;
Sayın basın mensubu,
Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la programının yayından kaldırılmasından hemen sonra
Sn. Zuhal Topal tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı yapılan açıklamalar manidardır.
Kendisine herhangi borcumuz yoktur, tüm hak edişleri tarafımızca yapılmıştır.
Saygılarımızla,
Soho Film
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