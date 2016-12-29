“Zuhal Topal’la”... 2016'YA DÜĞÜNLE VEDA!

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programı büyük bir mutluluğa ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin konuştuğu iki aşık Erkan ve Zahra, canlı yayında dünya evine girdiler. Aşklarıyla her zaman gündemde olan çift, sonunda muratlarına erdiler. Dün canlı yayında yapılan kına gecesinin ardından genç çift, bugün muhteşem bir düğün ile evlendi.

Erkan ve Zahra’nın, mutluluğunu ve heyecanını loca adayları ve tüm izleyenler de paylaştılar.

Canlı yayında nikah kıyıldı, düğün pastası kesildi, oyunlar oynandı. Düğünün sonunda Erkan ve Zahra’dan, Zuhal Topal’a büyük bir sürpriz vardı.

Aşıklar, bileklerine “Zuhal Topal’la” programının dövmesini yaptırmıştı. Zuhal Topal, bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamazken; tüm izleyenlerin ortak duası genç çiftin bir ömür boyu mutlu olması oldu.