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Zuhal Topal’la... ÇİĞDEM TUNÇ KAYINVALİDE Mİ OLUYOR?

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Zuhal Topal’la... ÇİĞDEM TUNÇ KAYINVALİDE Mİ OLUYOR?
Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında duygu dolu anlar yaşandı.

 

Programın damat adaylarından Muhammed ve Cansu arasında geçtiğimiz gün aile krizi yaşanmış, Muhammed’in, Cansu’nun annesi ile tanışmak istememesi olay olmuştu.

Bugün Muhammed duygusal bir açıklama yaptı: “Cansu’nun annesi ile görüşmek istememesinin nedeninin kendi annesinin olmamasından kaynaklandığını” söyledi.

Muhammed’in bu açıklaması Cansu’yu gözyaşlarına boğarken, Muhammed’in manevi annem dediği sanatçı Çiğdem Tunç canlı yayına bağlanarak; Muhammed’e destek verdi.

Yıllar önce Muhammed’i evlat almak istediğini açıklayan Çiğdem Tunç; “Muhammed’in yalnız olmadığını ve gelin adayı ile tanışmak istediğini” söyledi.

 

Şimdi merak edilen Muhammed’in Cansu’yu Çiğdem Tunç ile ne zaman tanıştıracağı…

 

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