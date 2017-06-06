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Zuhal Topal’la... HANİFE YATAKLARA DÜŞTÜ!

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Zuhal Topal’la... HANİFE YATAKLARA DÜŞTÜ!
Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Hanife’nin, programa gelmemesi damga vurdu.

“Bu gözler neler gördü; ilan-ı aşklar gördü, sarılmalar gördü… Serkan, isteyince yapabiliyormuş bunu gördüm. Bu nedenle ben buraya konuşmaya değil, dinlemeye geldim” diyen Hanife, Serkan’dan beklediği sözleri duyamamıştı.

Zuhal Topal, bugün canlı yayında “Hanife’ye ne oldu? Hanife neden hastalandı?” sözleriyle Serkan’ı, stüdyoya davet etti.

Serkan, Hanife’nin gelmediğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Hanife’nin hasta olduğunu ve bir mesajının olduğunu söyleyen Zuhal Topal, ekibinden Hanife’den gelen videoyu yayınlamalarını istedi.

Hanife mesajında; “Bugün yokum; çünkü hayal kırıklığına uğradım. Birçok insanı karşıma alarak,  çıktım oraya geldim.

Serkan, kendini affettirecek gibi davranmıyor. Arkadaşlarıyla hayatına devam ediyor. Üzülüyorum, iki gündü uykusuzum. Serkan’ın, ne istediğini bilmediğini düşünüyorum” dedi.

“Hanife’nin ne dediğini anlamadım” diyen Serkan, Hanife; “Arkadaşlarıyla hayatına devam ediyor” demiş. Locadan Ediz’in annesi hepimizi iftar yemeğine davet etti.

Oraya gittik. Hafta sonu sadece iftar yemeğine gittim, kalktım evime gittim. Bana telefon numarasını vermiyor, sosyal medyadan engelimi kaldırmıyor.

Bana telafi fırsatı vermiyor. Sonra da “Serkan’ın, ne istediğini bilmediğini düşünüyorum” diyor, diyerek tepkisini dile getirdi.

Serkan ve Hanife orta bir noktada buluşabilecekler mi? sorusunun cevabı merakla bekleniyor. 

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