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Zuhal Topal'la... HANİFE'NİN GÖZYAŞLARI!

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Zuhal Topal'la... HANİFE'NİN GÖZYAŞLARI!
Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Serkan’ın, İbrahim’e Hanife ile ilgili söylediği sözler damgasını vurdu.

Geçtiğimiz gün Hanife ve Serkan arasında büyük bir kriz yaşanmış, Melisa ve Tuğçe'nin iddiaları Hanife ve Serkan ilişkisinde gerginlik yaratmıştı.

Serkan’ın İbrahim’e söylediği sözler Hanife’yi gözyaşlarına boğdu

Bugün ise Hanife, Serkan hafta sonu İbrahim’e; “Hanife’ye karşı bir şey hissetmiyorum” demiş. Biz neden birlikteyiz Serkan? diye sordu.

Serkan, İbrahim'e büyük tepki gösterdi: “Ben sana böyle bir şey mi söyledim?” dedi. İbrahim de, Serkan'ın bunu söylediğini anlattı.

Serkan ise; “Hanife’ye karşı hala duygularım var. Ben, İbrahim’e eskisi kadar yoğun duygular hissetmediğimi söyledim” dedi. İbrahim de; “Biz bir aradayken Serkan’dan başka bir şey konuşmuyoruz. Hanife’ye bunları kendini kaptırmasını istemediğim için söyledim” dedi.  

Bu durum karşısında gözyaşlarını tutamayan Hanife; “Zuhal Hanım, ben kendi kendime mi gelin güvey oluyorum diyerek” ağladı. Hanife’nin gözyaşlarına dayanamayan Serkan, yanına giderek ona sarıldı. 

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