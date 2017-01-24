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Zuhal Topal'la İzdivaç... BAHA'NIN NAZ'I DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI...

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Zuhal Topal'la İzdivaç... BAHA'NIN NAZ'I DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI...
Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında Baha’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara Naz’da canlı yayından cevap vermişti.

 

 

 

 

Ekranların fenomen programı Zuhal Topal'la izdivaç programının fenomen çifti Naz ve Baha herkesi şaşırttı.. Birbirine yakıan çiftten evlilik kararı beklenirken bugün canlı yayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladılar..

naz_baha_zuhaltopal.jpg

Canlı yayında hakkındaki iddialara cevap veren Naz, geçmişte birlikte olduğu hiç kimseyle görüşmediğini, Baha’nın hakkında konuştuklarının gerçek olmadığını ve Ali ile birlikte mutlu olduğu açıklamıştı.

 

Naz’ın yaptığı açıklamaların ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden Baha’nın, Naz’ı yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı. Baha’nın bu görüntülerine en çok “Baha’nın Mumu Yatsıya Kadar Yandı” yorumu yapıldı. 

 

İŞTE BİR SOSYAL MEDYA SİTESİNDE YAYINLANAN DARP GÖRÜNTÜLERİ...

naz_baha.jpg

 

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