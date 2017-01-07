Zuhal Topal'la... MANİDAR ATIŞMALARIN ARDINDAN GELEN “SÜRPRİZ TEKLİF”!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında şok bir itiraf yaşandı.

İki loca adayı Dilek ve İbrahim’in günlerdir süren manidar atışmaları herkesin aklına “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu getirmişti.

Dilek’in, İbrahim’e manalı siteminin ardından bugün beklenen oldu. İkili yine canlı yayında birbirlerine yazdıkları dörtlüklerle atışmaya başladılar.

İbrahim son dörtlüğünde Dilek’i, hafta sonu Karatepe’ye davet etti. İbrahim’in, Dilek için hazırladığı sürpriz hediye paketinden eldiven, atkı ve bere çıktı.

Dilek, İbrahim’den beklenen hamleyi görmenin mutluluğunu yaşarken, ikili Karatepe’ye doğru yola çıktılar.

Şimdi merak edilen Dilek ve İbrahim’in hafta sonu Karatepe’de neler yaşayacağı ve hangi kararla stüdyoya döneceği…