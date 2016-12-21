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Zuhal Topal'la... PASCAL NOUMA KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYDU!

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Zuhal Topal'la... PASCAL NOUMA KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYDU!
Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında yine çok konuşulacak dakikalar yaşandı.

Zuhal Topal’la yakın arkadaş olan Pascal Nouma, geçtiğimiz Cuma günü Topal’a “Beni de evlendir Zuhal” sözleriyle bir video mesajı göndermişti.

Zuhal Topal da,  videonun yayınlanmasının ardından “Çılgın Pascal, seni programa bekliyorum” sözleriyle arkadaşı Nouma’yı programa davet etmişti.

Zuhal Topal, bugün programında yaptığı açıklamayla Pascal Nouma konusunda son noktayı koydu.

Topal; “Vakit kalsaydı Pascal için burada olan Ceyda’yı, dün programa alıp bu konuyu açıklığa kavuşturacaktım” sözleriyle Ceyda’yı stüdyoya davet etti. Uzun zamandır Pascal hayranı olduğunu söyleyen Ceyda, “Belki sesimi duyar, onunla tanışma imkanım olur diye buradayım” dedi.

Pascal’ın, videolu mesajının ardından programın telefonları kilitlendiğini söyleyen Zuhal Topal, Ceyda’ya onu Pascal’la tanıştıracağının sözünü verirken, “Gelin görün ki iş başka yerlere taşınmış.

Pascal’ın bana yolladığı esprili bir videoyu başka yerlere götürmüşler. Lapinler, sazanlar var. Sansasyonel tipler var, başka programlara katılıyorlar. Bizi onlarla karıştırmayın. Pascal, benim çok sevgili arkadaşım” sözleriyle olaya son noktayı koydu. 

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