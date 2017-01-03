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“Zuhal Topal’la”...TANSİYONU YÜKSELTEN BÜYÜK YÜZLEŞME!..

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“Zuhal Topal’la”...TANSİYONU YÜKSELTEN BÜYÜK YÜZLEŞME!..
Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında dün canlı yayında tansiyon bir hayli yükseldi.

Locadaki gelin adaylarından Hanife’nin, talibi Turhan Bey’le karşılaşma anında Serkan’ın; “Dikkatimi çekti locada bir damat adayı iç geçire iç geçire Hanife’ye bakıyor. Neden böyle bakıyor?” sözleri canlı yayında tansiyonu yükseltti. Serkan’ın bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarından Okan, Hanife’den ikinci bir şans istediğini açıkladı. Diğer loca adaylarının; “Okan, Hanife’den değil Angelina’dan hoşlanıyor” demesi üzerine ortalık karıştı.

 

Önce Hanife’den ikinci bir şans isteyen Okan’ın, sonra Angelina’dan hoşlandığını açıklaması büyük tepki almasına neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan’a olumsuz yanıt verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaşlarını tutamadı.

 

Şimdi merak edilen; Serkan'ın neden böyle bir açıklama yaptığı, kafaları karıştıran bu iddiaların sonrasında ilerleyen günlerde nelerin yaşanacağı.

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