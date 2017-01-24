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"11"... PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ, VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..

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"11"... PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ, VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..
Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Osman Cavcı’nın başrolünde yer aldığı psikolojik gerilim filmi ’11’ Nisan’da İzmir’den tüm Türkiye'ye vizyona giriyor.

İzmir’de yaşayan ve İzmir’de sinema sektörünü geliştirmeye gönül veren Yapımcı Murat Barutçu, zor şartlar altında çektikleri ve kısa bir süre sonra çıkaracakları psikolojik gerilim filmi 11’in çekimlerini tamamladı.

Carat Film imzasını taşıyan ve tüm çekimleri İzmir’de yapılan 11 filminin baş rollerini, Zeynep Gülay ile Ertem Eğilmez’in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle’de oynayan Yeşilçam’ın usta oyuncularından Osman Cavcı paylaşıyor.

Senaryosunu Ali Cumhur Demir’in yazdığı filmin konusu, üniversiteli bir genç kızın şizofreni hastalığına yakalanıp hayal ile gerçek dünya arasında yaşadığı gelgitleri konu ediyor.

Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır(otoskopi) ve çeşitli sanrılar yaşar. Zeynep’in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikoloğunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.

Hazırlık aşaması 6 ay süren ve 3 ayda çekimleri tamamlanan filmin yönetmen koltuğunda Can Varol otururken, kurgusunu ise İncir Reçeli 2, Barda ve Behzat Ç. gibi kaliteli yapımlara imza atmış Aziz İmamoğlu üstlendi. Filmin sosyal medya danışmanlığını da Alaattin Çağıl yapıyor.

"İzmir hak ettiği değeri görmüyor"
İzmir’e sinema sektöründe önem verilmediği belirterek filmin hazırlık aşamasında büyük zorluklar yaşandığına dikkat çeken Carat Film Yapımcısı Murat Barutçu, "İzmir’de sinema sektörü fazla gelişmediği için ekibi toplarken biraz sıkıntılar yaşadık.

Dışarıdan personel de çağırmak istemedik. Daha çok İzmir içinde bir arama yaptık. Sinema sektörüne gönül vermiş, bu işte kendini ispat etmek isteyen insanları bulduk.

Bu süreç biraz sancılı geçti. Çünkü İzmir’de sinema sektörü çok gelişmediği için ve sinema sektöründe çalışacak çok insan olmadığı için bu kadroyu kurarken biraz zorlandık ama kadroyu oturttuktan sonra çok güzel bir ekip oldu.

Bu ekiple birlikte inancımız tamdı güzel bir proje çıkaracağımızı düşünüyorduk ki, çekimler bitince görüntüleri izlediğimizde çok iyi bir iş çıkarmışız" şeklinde konuştu.

"İzmir’de sinema okulu açmak istiyoruz"
11 filmiyle gişede başarı beklediklerini ve bunu İzmir’de açmayı planladıkları sinema okulu için kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Yapımcı Murat Barutçu, "Filmden beklentimiz güzel bir gişe başarısı yakalayıp, yakaladığımız bu gişe başarısından gelen geliri tekrar sinema sektörüne aslında İzmir’de sinema sektörüne yatırmak.

Bununla ilgili İzmir’de oyuncu konusunda da sıkıntı yaşadık. Çok kaliteli oyuncular var ama bir türlü İzmir’de sinema sektöründe fırsat bulamadığı için bu işe küsmüş insanlar var.

Farklı işler de yapmak istemiyorlar. Bunlarla ilgili ileride bir okul açıp İzmir’i daha çok bir oyuncu fabrikasına çevirmek sinema sektöründe daha güzel işlere imza atan bir sektör haline getirmek istiyoruz" dedi.
Fragmanı tüm sosyal medyada platformlarında yer alan 11 filminin Nisan’da vizyona girmesi bekleniyor.Carat Film Yapımcısı Murat Barutçu ve Uygulayıcı yapımcı&Senarist Ali Cumhur Demir’in 11 filminin galasının önce İzmir’de daha sonra da İstanbul’da yapılacağını söyledi.
 

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