  • BIST 109.415
  • Altın 155,270
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,4126
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

“7 Kocalı Hürmüz"... DEV KADRO İLE YİNE YENİ YENİDEN!..

»
“7 Kocalı Hürmüz"... DEV KADRO İLE YİNE YENİ YENİDEN!..
“7 Kocalı Hürmüz” müzikali, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla 3 Kasım Cuma akşamı TİM Show Center’da seyircilerini bekliyor.

Yeni “Hürmüz” Birce Akalay, söylediği şarkılar ve de muhteşem dans performansıyla “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde göz kamaştırıyor! Akalay’ın oyunculuk yeteneğinin yanı sıra müzik ve dans yeteneğini de ortaya koyduğu “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla 3 Kasım Cuma akşamı TİM Show Center’da seyircilerini bekliyor.

Farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan müzikal, iddialı bir kadroyla ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor.

Müzikalde, Atilla Özdemiroğlu’nun ünlü bestesi “Yalnız Kullar (Tanrım)” parçasının yanı sıra Sadık Şendil’in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.

Müzikalde “Hürmüz” karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Birce Akalay, müzikalde hem şarkı seslendiriyor hem de 24 kişilik dans ekibiyle izleyenlere muhteşem bir gösteri sergiliyor.

Usta oyuncu Müjdat Gezen’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz”ün oyuncu kadrosunda; Müjdat Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.

Dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan’ın, koreografisini Pınar Ataer’in üstlendiği, müziklerini Emirhan Cengiz hazırladığı müzikalin sahne fotoğrafları Ayşegül Dinçkök’ün, afiş fotoğrafları ise Mehmet Turgut’un imzasını taşıyor. 

3 Kasım 2017, Cuma akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da seyirciyle buluşacak olan “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilgün Belgün... 41. SANAT YILINI SAHNEDE KUTLADI!..26 Ekim 2017 Perşembe 15:45
  • Ahududu... BU SEZONDA DA, TİYATROSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR!..26 Ekim 2017 Perşembe 12:57
  • ŞEHİR TİYATROLARI SAHNELERİNDE ÜCRETSİZ WİFİ DÖNEMİ BAŞLIYOR!..25 Ekim 2017 Çarşamba 18:30
  • Yetersiz Bakiye... 3 ÖDÜL BİRDEN!25 Ekim 2017 Çarşamba 14:00
  • Halil İnalcık... DUAYEN TARİHÇİ "HOCALARIN HOCASI", İBB'DE YAD EDİLECEK!..24 Ekim 2017 Salı 15:30
  • BSK Academy Actor Studio... GİRNE'DE AÇILDI!..24 Ekim 2017 Salı 15:00
  • Sarıay Derneği... TAMER KARADAĞLI'YA ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ!..24 Ekim 2017 Salı 14:30
  • Çiğdem Tunç... "ŞOFÖR NEBAHAT" İLE TİYATRO SAHNESİNDE!..24 Ekim 2017 Salı 14:15
  • BELEDİYE BAHÇESİNDE CUMHURİYET COŞKUSU!..24 Ekim 2017 Salı 12:30
  • Hiç Kimsenin Öyküsü... TİYATROSEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR!23 Ekim 2017 Pazartesi 17:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti