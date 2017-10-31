“7 Kocalı Hürmüz"... DEV KADRO İLE YİNE YENİ YENİDEN!..

“7 Kocalı Hürmüz” müzikali, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla 3 Kasım Cuma akşamı TİM Show Center’da seyircilerini bekliyor.

Yeni “Hürmüz” Birce Akalay, söylediği şarkılar ve de muhteşem dans performansıyla “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde göz kamaştırıyor! Akalay’ın oyunculuk yeteneğinin yanı sıra müzik ve dans yeteneğini de ortaya koyduğu “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli dekoru, müzikleri ve sürprizli sonuyla 3 Kasım Cuma akşamı TİM Show Center’da seyircilerini bekliyor.

Farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan müzikal, iddialı bir kadroyla ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor.

Müzikalde, Atilla Özdemiroğlu’nun ünlü bestesi “Yalnız Kullar (Tanrım)” parçasının yanı sıra Sadık Şendil’in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.

Müzikalde “Hürmüz” karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Birce Akalay, müzikalde hem şarkı seslendiriyor hem de 24 kişilik dans ekibiyle izleyenlere muhteşem bir gösteri sergiliyor.

Usta oyuncu Müjdat Gezen’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz”ün oyuncu kadrosunda; Müjdat Gezen, Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.

Dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan’ın, koreografisini Pınar Ataer’in üstlendiği, müziklerini Emirhan Cengiz hazırladığı müzikalin sahne fotoğrafları Ayşegül Dinçkök’ün, afiş fotoğrafları ise Mehmet Turgut’un imzasını taşıyor.

3 Kasım 2017, Cuma akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da seyirciyle buluşacak olan “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinin biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.