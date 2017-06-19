ABİ, PUSAT; ÇOLAK’IN SURATINA FENA İŞEDİ HA!

Adım gibi biliyorum ki ‘Söz’ dizisinin hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek olan sahnesi ekrana geldiğinde, özellikle erkekler aynen başlığımızdaki gibi yorum yapmıştır..

Serhat Kılıç (d. 8 Temmuz 1975) film kariyerine 21. çalışması ‘Söz’le devam ediyor.. PKK’lı Çolak rolünde.. Son olarak ‘Seksenler’de umutsuz bir aşkın peşindeydi.. Baktı ki Fehmi Baba kızı vermiyor, gitti hain oldu..

Görkem Sevindik (d. 17 Ekim 1986); Kurtlar Vadisi, Kalbim Seni Seçti ve Eşkıya’dan sonra 4. dizisi ‘Söz’de ekrana gelmeye devam ediyor.. Onu ilk Çakır’ın oğlu Pusat olarak tanıdık.. Şimdi de Üsteğmen Mücait olarak karşımızda..

Gelelim o meşhur ‘sulu’ sahneye..

Çolak’ın etrafı sarılmıştır.. Ha yakalandı ha yakalanacak.. Atar kendini dereye.. Suyun altına.. Havayla arasında bir karış mesafe bile yoktur.. Ama bulanık su onu koruyacaktır.. Korur da..

Ama.. Çok daha büyük bir felaket beklemektedir onu:

Az sonra Mücahit gelip, başından aşağı bi güzel işer.. Dere suyuna karışan çiş ağzından girer burnundan çıkar..

Sonuç; Serhat da Görkem de oyunculuk taşlarının üzerine yeni taşlar koyuyor ve ikisi de harikalar yaratıyor.. Kutlarım..

Not: Rahmetli Ayhan Işık, film mukavelelerine ‘Ayhan Işık fimlerde ölmez’ diye madde koydururdu. Sanırım Sevgili Serhat da bundan sonra şöyle bir madde koduracak: ‘Filmlerde Serhat’ın başından aşağı işenmez..’

ÖTTÜYSEN GEÇEMEZSİN ARKADAŞ!

Fox’un ‘Savaşçı’sında Aslı’nın (Yıldız Çağrı Atiksoy) babası Akın (Ege Aydan) havaalanında polis kontrolünden geçerken öter: Biiiiip! Geriye dönüp, üzerinde metal ne varsa çıkarıp tekrar geçmesi gerekir ki Akın’a tınnn tınn! Yürür geçer, bir tek üst araması yapılır görevlinin elindeki aletle o kadar..

Erman Toroğlu olsa ne derdi:

‘Öttüysen geçmeyeceksin arkadaş.. Bu hareketi Yeşilköy Dış Hatlar’da değil de Ali Sami Yen Arena’da.. Pardooon arena yok.. Eee ne var?.. Bilmem.. Cümleyi baştan alayım;

Bu hareketi Yeşilköy Dış Hatlar’da değil de Ali Sami Yen’de yapsın kesin penaltı + kırmızı kart..

GAZETECİLİK DERSİ: (Savaşçı dizisinde) Aslı özel otomobili ile evinin önüne gelir.. 20-25 kadar gazeteci beklemektedir.. Daha otomobil evin önüne yanaşmadan gazeteciler başlar.

Aslı Hanım.. Aslı Hanım.. Aslı Hanım..

Gerçekte asla böyle bir şey olmaz.. Nasıl mı olur?..

Bir gazeteciden rica edin.. Gece muhabiri olmasında yarar var.. Size; bir mekandan çıkıp bir otomobile binmeye hazırlanan bir şöhrete nasıl soru sorduklarını en ince ayrıntısına kadar anlatsın.

Anlatsın ki; çektiğiniz sahne daha gerçekti olsun.. Benim bildiğim Limon Yapım; böyle ayrıntılara dikkat eder.. Bu sefer gözden kaçmış olmalı..

HABERCİKLER!

Abi boş bi motosikleti bi rampadan havaya fırlattılar, motor gitti gitti ve bir helikoptere çarpıp düşürdü.. Adamlar yapıyo yaa.. (Star’da Cehennem Melekleri 2’yi izleyen bir delikanlıdan, arkadaşına)

Dağ, dağa kavuşmaz.. Öteki dağın kafası ohhoooo kafa bin beş yüz.. (Türk Malı dizisinden)

Tamam sözümüz söz; Alişan’a ya kız isteyeceğim ya da nikah şahidi olacağım.. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan)

Bugüne kadar taktığım altınların ne kadarı bana tekrar altın olarak dönecek çok merak ediyorum.. (Alişan; düğününde takılacak altınların hesabını yapmaya başladı bile..)

BARIŞ MANÇO; FOX TV’DE PAZAR KONUĞU OLDU

Kanal; Fox TV.. Günlerden Pazar.. Ekranda ‘Benden Söylemesi’ adlı program var.. Sağlıktan, modaya, hava durumundan astrolojiye, müzikten sinemaya hemen her konuyu içeren programı Merve Yıldırım sunuyor..

Diğer kanallarda da benzerleri var.. Ve hep merak etmiştim; gün gelecek bu programlar nasıl konuk bulacaklar diye.. Öyle ya, konuk konusu öylesine çabuk tükenen bir durumdaydı ki.. Çıkmayan bi bizim mahallenin bekçisi kaldı ki o da emekli oldu zaten..

Geçen Pazar; olmaz oldu.. Barış Manço; Benden Söylemesi’ne konuk oldu.. Madam Toussaud Türkiye Müzesi’nden getirilen Barış Manço balmumu heykeli; tüm canlılığı ile stüdyoya da hayat verdi..

Bir de ‘Güle Güle Oğlum’u söyledi Babalar Günü hatırına.. Fena duygulandırdı.. Valla kim düşünmüşse iyi düşünmüş.. Babalar Günü’nde daha iyisi olamazdı..

O TÜRKÜYÜ SÖYLEYEN TUVANA MI?

Fox TV’nin 4 Temmuz’da yayına başlayacak olan yeni dizisi ‘Deli Gönül’ün tanıtımları yayınlanmaya başladı. Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesi izleyecekmişiz.. İzleyelim.. Benim dikkatimi çeken başrol oyuncularından Tuvana Türkay’ın söylediği türkü.. Geçekten Tuvana mı söylüyor yoksa başka biri mi?.. Eğer ki Tuvana ise pırıl pırıl bir türkücü kazanıyoruz demektir böyle biline..

ARKA SOKAKLAR’IN SENARİSTİ BELLİ Kİ ARTIK BİTMİŞ!

Arka Sokaklar’da Rıza Baba’yı kaçırıyorlar (onun görev süresi de bir dünya rekorudur, onun yaşında olanlar önce emniyet müdürü sonra da bir şehre vali olup oradan emekli olmuşlardır)..

Bir kadın dolaşıyor toplantı odasında.. Bağırmasından Rıza Baba’nın karısı olduğunu anlıyoruz (bu da bir dünya rekorudur, babanın amma karısı oldu bu dizi boyunca.. vallahi yapımcılardan ekstra yıpranma payı istemelidir Rıza Baba..)

Neyse abla haykırıyor:

-Kocamıııı buluunnn!

Kızı haykırıyor:

-Babamdan kim ne istesin, babamın düşmanı mı vardı?..

Yani bu sorun en iyi cevabını bilmesi gereken ana-kız soruyor.. Bir emniyet amirinin düşmanı olmasın da kimin olsun..

O sırada;

Hüsnü Komiser evde.. Gene uykusu geliyor.. Onca yıldır bi uykusunu alamadı ama bol uyku bol gıda evin bir zamanlar parmak kadar olan iki erkek çocuğunu maşallah iki yakışıklı delikanlı yapmış..

Artık başka dizilere transfer olup, can yakan delikanlı rollerini kolayca ve de rahatça oynayabilirler..

PATIR PATIR.. DÖKÜLÜR..

Kanal D’nin yeni yarışma programı 19’da Çağlar Patır, rekora gidiyor.. Kanal D ana habere bile konu oldu..

Hafta sonu olduğu için Pazar haberlerini Ahmet Hakan’dan devralan hanım kızımız Çağlar’ın başarısından söz ettikten sonra cümleyi şöyle bağladı:

‘Bakalım Çağlar bu gece de soruları doğru yanıtlayıp soyadı gibi patır patır rekora gidecek mi?..’

Ah benim güzel ablam; patır patır ‘olumsuz’ durumlarda kullanır.. Patır patır döküldü gibi..

Yoksa rekora gidilmez hani bilesin dedim..