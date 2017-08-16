ALDATILMAK ÜZERİ KAPATILAN GİZLİ BİR TRAVMADIR...

Magazin gündeminin hızına yetişmek pek mümkün olmuyor. Her gün yeni bir olaya ev sahipliği yapan ünlüler dünyasında kısa bir gezinti yapmak istiyorum..

Öncelikle Murat Başoğlu'nun tükenmek bilmeyen çapkınlık hikayelerine geçtiğimiz Günlerde bir yenisi eklendi... Eşi Hande Bermek ile evliliğinde bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Başoğlu teknede bir bayan ile öpüşürken objektiflere yakalanmıştı. Ve durumu toparlamaya çalışsa da sonunda yaptığı şeyi kabullenip yazılı bir açıklama ile günah çıkarmıştı. Hal böyle olunca herkesin gözü Hande hanıma çevrilip "Bu adamın yaptıkları artık aştı bu kez kesin boşar" deseler de Hande Bermek olayları yaşanmamış sayarak yola devam etme kararı aldı.

Şimdi dışardan bakınca bu tarz şeylerin sadece ünlü isimlerin başına geldiğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Sabah programlarında halktan binlerce insanın da başına bu tarz şeyler gelmekte. Burada farklılaşan tek şey gösterilen tepkiler. Kimisi maddi olarak güçsüz olduğundan, kimisi adına aşk dediği illüzyona kendisini kaptırdığından, kimisi ise toplumun yarattı "Çocuklarını babasız büyütme yazık etme" baskısı sebebiyle aldatılsa da yoluna devam etmeye çalışıyor.

Elbette herkesin kendi seçimi ve herkes seçimlerinden sorumlu… Ancak biliyor musun? Aldatılmanın ruhsal ve bedensel olarak nasıl büyük travmalara sebep olduğunu? Ve ileriki dönemde asla şifalandırılamayan büyük bir yara olarak kalpte kaldığını... Şimdi bakıldığında Hande Hanım eşinin bu yanlış davranışını da bir annenin evladına olan bağlılığı ve sevgisinden ötürü tölere etmesi için görmemezlikten gelmesi; işte asıl burada üstünde durulması gereken şey... Yapılanları görmemezlikten gelmek; adına "Seviyorum aşığım" yaftalarıyla kendisini kandırmasından daha acı ne olabilir..

Evlatlar için yürütüldüğü iddia edilen tüm ilişkilerde kadınların kendisine söylediği en acı yalan da bu değil mi? Doğru nedir bilemem?

Ancak Hülya Avşar'ın kameralara yansıyan ve ekrandan öğrendiği Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç aşkı sonrasında dik bir duruş sergileyerek ayrılmış kızının tüm ruh halini göz önünde bulundurarak konu hakkında uzun bir süre sessiz kalmıştı. Ardından yine Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Fikret Orman'ın bir teknede genç bir kız ile samimi görüntüleri basına sızınca durumu toparlayamamış ve eşi Sedef Orman'dan iki kızına rağmen boşanmıştı.

"Bekara karı boşamak kolaydır" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak emin olun boşanma nasıl büyük bir travma ve acı verici bir kavramsa bugün affedip hiçbir şey olmamış gibi

Üzerini örttüğünüz aldatılma vakaları da büyük bir yaradır.. Ve maalesef tedavisi zamanla geçebilen unutulabilen bir kavramda değildir..

Bu sebepten sevgili Hande hanıma tek sözüm Bugün adına aşk diyerek affettiğiniz ve sürekli olarak sessizliğe gömülüp üzerine ölü toprağı örttüğünüz kalp acınızın bir gün kocaman bir sorun ile karşınızda olacağını unutmayın.

Zira belirtilerini yıllarca gördüğünüz bir hastalığı kabullenmeyip hiçbir şey olmamışçasına devam ettiğiniz bu hayat gün gelir karşınızda tedavisi mümkün olmayan yaralara sebep olacağını da unutmayın...