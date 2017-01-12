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Aykut Işıklar... "MEDYATÖR" PROGRAMI İLE TRT KENT RADYO'DA!..

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Aykut Işıklar... "MEDYATÖR" PROGRAMI İLE TRT KENT RADYO'DA!..
TRT “Kent Radyo’nun İstanbul'da bu yıl radyo dostlarıyla buluşacak önemli isimlerden biri de gazeteci-yazar Aykut Işıklar olacak.

TRT'nin  3.yaşını kutlamaya hazırlanan İstanbul, Ankara ve İzmir’in Kent Radyo’ları 2017 yılında da büyük kentlerin sesi olmaya devam ediyor... 

TRT “Kent Radyo” İstanbul’da birbirinden değerli isimleri dinleyiciyle buluşturduğu zengin içerikli programlarıyla 2017 yılına hızlı bir giriş yaptı. 

TRT “Kent Radyo’nun İstanbul'da bu yıl radyo dostlarıyla buluşacak önemli isimlerden biri de gazeteci-yazar Aykut Işıklar...

Aykut Işıklar her cuma saat 15.05-16.00 arası “Medyatör" adlı programı ve kıymetli konuklarıyla 106.8 TRT “Kent Radyo” İstanbul frekansında olacak.

Bu hafta Cuma günü konuğu ise Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı ve Vizyon Production’ın sahibi Atilla Kaplakarslan olacak. 

Moda ve şov dünyasında pek çok önemli projeye imzasını atmış olan ve aynı zamanda da kurduğu vakıf aracılığıyla engelli kimselere götürdüğü hizmetlerle adından söz ettiren Atilla Kaplakarslan, magazin basınının önemli kalemlerinden Aykut Işıkların sorularını yanıtlayacak.

Kaplakarslan, geçmiş yıllarda yaptıkları işlerden söz ederek nostalji yapıp, vakıf çalışmalarını anlatacak. Sohbetin bir diğer konusu ise şubat ayı içinde düzenlenecek olan “Sinema Güzeli” yarışması.

Yıllar önce Ses ve Hayat mecmuaları tarafından düzenlenmiş ve pek çok önemli yıldızı Türk sinemasına kazandırmış olan yarışma hakkında bilgilerinde verileceği programı özellikle sinema yıldızı olmak isteyen gençlerin kaçırmaması gerekiyor…

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