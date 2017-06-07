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Bahar Gelir... SELAMİ ŞAHİN'DEN TAM NOT!..

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Bahar Gelir... SELAMİ ŞAHİN'DEN TAM NOT!..
Bahar Gelir , müzik direktörlüğünü Selami Şahin’in üstlendiği 8 şarkıdan oluşan “İllada” albümünü DMC etiketiyle müzikseverler ile buluşturdu.

Sözü; Nermin Dize Kurban’a müziği Selami Şahin’e ait olan albümle de aynı ismi taşıyan çıkış parçası ‘İllada’yıTamer Aydoğdu yönetmenliğinde kliplendirdi. 

Ünlü isimlerin destek verdiği albümde Sertaç Ortaç’ın efsanevi olan şarkısı “Bilsem ki” yeni bir versiyon ile albüme eklendi. Aynı zamanda Doğuş’tan da ‘Aşkzade’ ve ‘Padişah’ isimli yeni şarkılar albümde yer alıyor.

Bahar Gelir,  albümün hazırlık sürecini birlikte geçiridiği Selami Şahin ile ilgili şunları söyledi. Gelir” Albüm yapmaya Selamı abi ile beraber karar verdik.Repertuvar’a tam 8 şarkı ekledik. Selami Şahin, bana ‘İllada’
şarkısını okuttuktan sonra şarknın üzerime dikilmiş bir kıyafet gibi olduğunu dile getirdi. İşte o  an Selami Şahin’den tam not aldım” dedi.

İŞTE BAHAR GELİR'İN "İİLA DA " İSİMLİ ŞARKISI...

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