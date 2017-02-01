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Barış Manço... 7'DEN 77'YE UNUTMADIK!...

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Barış Manço... 7'DEN 77'YE UNUTMADIK!...
Barış Manço yaşadığı dönemde olduğu gibi, ölümünden sonra da 7’den 77’ye herkes tarafından dinlenmeye devam ediyor.

"Gülpembe" ile gönüllerde iz bırakan Barış Manço, "Arkadaşım Eşşek" ile hala çocukların sevgilisi olmaya devam ediyor.

Türkiye’de Anadolu Rock’ın kurucu isimleri arasında yer alan, kültür ve barış elçisi olarak anılan hatta dünyanın pek çok ülkesine yaptığı sehayatler nedeniyle kendisine Barış Çelebi de denilen Barış Manço’nun ölümü üzerinden tam 18 sene geçti. 1 Şubat 1999 tarihinde kaybettiğimiz duayen sanatçı, Türk müzik tarihine damgasını vuran eserlerle bugün de 7’den 77’ye dinlenmeye devam ediyor.

Barış Manço, Spotify üzerinden her ay ortalama 140 bin kullanıcı tarafından dinlenirken, dinleyicilerin yüzde 70’inden fazlasını erkekler oluşturuyor. Sanatçıyı en çok dinleyen yaş aralığı ise 18-22, yani Barış Manço’nun öldüğü sene doğanlar bile bugün hala onun şarkılarını dinliyor.

Ölümünün 18’inci yılında Barış Manço’nun Spotify üzerinden en çok dinlenen şarkılarını sevenleri için derledik. Barış Manço TOP 10 listesinin ilk 5’inde, sanatçının kalplerde hüzün bırakan klasikleri yer alıyor. 

“Sen gülünce güller açar gülpembe” diyerek kulaklarda kırılgan bir ezgi bırakan "Gülpembe", Barış Manço’nun Spotify üzerinden en çok dinlenen şarkısı olarak öne çıkıyor. “Ya dön bana artık duyuyor musun beni?

Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi?" sözleri ile hala kulaklarımızda çınlayan "Anlıyosun değil mi?" ve “Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar” diyerek dinleyici de davetkar bir his uyandıran "Alla Beni Pulla Beni" ise sanatçının "Gülpembe"den sonra en çok dinlenen şarkıları.

TOP 10 listesinin geri kalanında "Dağlar Dağlar", "Kol Düğmeleri", "Kara Sevda", "Unutamadım" ve "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" gibi Barış Manço’nun yıllara meydan okuyan şarkıları yer alıyor.

"Gülpembe", "Alla Beni Pulla Beni" gibi sanatçının hit şarkılarının bulunduğu, en sevilen albümü "Sözüm Meclisten Dışarı"dan TOP 10 listesine giren bir diğer şarkı ise "Arkadaşım Eşşek"... 

Barış Manço yaşadığı dönemde olduğu gibi, ölümünden sonra da 7’den 77’ye herkes tarafından dinlenmeye devam ediyor.

Barış Manço TOP 10

  • "Gülpembe"
  • "Anlıyorsun Değil Mi?"
  • "Alla Beni Pulla Beni"
  • "Dağlar Dağlar"
  • "Kol Düğmeleri"
  • "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa"
  • "Kara Sevda"
  • "Unutamadım"
  • "Gibi Gibi"
  • "Arkadaşım Eşşek"

 

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