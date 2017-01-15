Barış Üregül... TARIK AKAN'IN OĞLU EVLENDİ!

Eylül 2016'da vefat eden Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül önceki akşam aile arasında düzenlenen nikah töreniyle sanatçı Asya Engin’le evlendi.

Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Ayfer Karataş, Ali Alper ve Hamiyet Akpınar üstlendi. Çiçeği burnunda çifti bu önemli gününde Tarık Akan’ın yakın dostu Rutkay Aziz, Aziz’in kızı ve damadı olan Doğa Rutkay – Kerimcan Kamal gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

BABASININ SEVDİĞİ ŞARKILARI OKUDULAR

Barış Üregül – Asya Engin çifti nikah töreninde özel tasarım olan damatlık ve gelinlik giydi.

İkili gerçekleşen tören sonrası Tarık Akan’ın sevdiği şarkıları birlikte söyleyip dans etti. Çift balayı için İtalya’ya gideceklerini açıkladılar.