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Bill Cosby... TECAVÜZ DAVASI SİL BAŞTAN!

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Bill Cosby... TECAVÜZ DAVASI SİL BAŞTAN!
Amerikalı oyuncu Bill Cosby'nin tecavüzle suçlandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'de Bill Cosby davası, hakimin vakada "hatalı yargılama" olduğuna hükmetmesi üzerine sonuçlanmadan sona erdi. Savcılık ise Cosby'ye yeniden dava açılacağını açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Jüri tarafından yapılan açıklamada, jüri üyelerinin karar çoğunluğunu sağlayamadığı ve Cosby'yle ilgili oy birliğiyle alınmış bir karara varamadığı belirtildi. Jürinin, Cosby'nin suçsuz olup olmadığını 53 saat boyunca tartıştığı kaydedildi.

Cumartesi günkü karar, cezaevinden 10 yıla kadar kurtulan Bill Cosby için bir "başarı" olarak değerlendirildi.

Komedyen Bill Cosby 2004 yılında Philadelphia'daki evinde bir kadını ilaçla uyutup tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanıyordu.

Davaya dahil olmayan yaklaşık 60 kadın da Bill Cosby'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Cosby ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

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