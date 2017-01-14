BU KONSERLER, KIŞ AYLARINA DAMGASINI VURACAK!

Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği “Fizy Kış Konserleri” ile kış aylarına yıldız yağdırmaya hazırlanan Fizy, 30’u aşkın yıldızı müzikseverlerle buluşturacak.

Geçtiğimiz yıl, birbirinden ünlü sanatçıları Mall of İstanbul MOİ Sahne’de ağırlayarak kış aylarına damgasına vuran kış konserleri, bu yıl da yine çok ses getirecek konser serisine başlıyor. Organizasyonunu Pera Event’in, ana sponsorluğunu ise Fizy’nin üstlendiği “Fizy Kış Konserleri” müzik dünyasının yıldızlarını sevenleriyle buluşturacak.

FİZY KIŞ KONSERLERİ MOİ SAHNE’DE BAŞLIYOR!!!

27 Ocak’ta Berkay konseri ile başlayacak yıldızlar geçidinde; Fatma Turgut, Buray, Tan, Kalben,Gökhan Tepe, Zerrin Özer, E.Oğur&İ. Hakkı Demircioğlu, Bülent Ortaçgil, Göksel, Mehmet Erdem, Mabel Matiz, Taksim Trio, İrem Derici, Yaşar, Fettah Can, Birsen Tezer, Ceza, Cem Adrian, Demet Akalın gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği “Fizy Kış Konserleri” ile kış aylarına yıldız yağdırmaya hazırlanan Fizy, 30’u aşkın yıldızı müzikseverlerle buluşturacak.

27 Ocak’ta Berkay konseri ile İstanbul’un en renkli sahnesi olan Moi Sahne’de başlayacak olan müzik şöleninde; Fatma Turgut, Buray, Tan, Kalben,Gökhan Tepe, Zerrin Özer, E.Oğur&İ.Demirci, Gökhan Türkmen, Bülent Ortaçgil, Göksel, Mehmet Erdem, Mabel Matiz, Taksim Trio, İrem Derici, Yaşar, Fettah Can, Birsen Tezer, Ceza, Cem Adrian, Demet Akalın, Mustafa Ceceli gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

2016 yılında canlı yayınladığı konserler ile 1,5 milyon izleyiciye ulaşan Fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlik, kış aylarından bahar aylarına kadar devam edecek.

Kış konserleri için hummalı bir hazırlık içerisinde olan sanatçılar, özel repertuarları, sahne şovları ve sürprizleri ile İstanbullu müzikseverlere Moi Sahne’de unutulmaz saatler yaşatacak.