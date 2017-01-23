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Bülent Ersoy... DİVA MAVİLİM MAVİŞELİM!

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Bülent Ersoy... DİVA MAVİLİM MAVİŞELİM!
Bülent Ersoy hafta sonunda Kıbrıs’ta mavi mavi esti. Girne Rocks Hotel’de sahne alan diva neşesi şarkıları ve mavi imajı ile göz doldurdu. Ünlü sanatçı “Bu gece nazar boncuğu gibiyim” dedi.

Sahnelerin “Diva”sı  Bülent Ersoy Girne Rocks Hotel’de iki gecelik konserinde mavi rüzgar olup esti.

Kıbrıs’ta kendisini dinlemeye genlere müzik ziyafeti  çeken Bülent  Ersoy, her zamanki göz alıcı şıklığı, şarkıları, neşesiyle keyifli bir gece geçirdi.

Mavi kıyafeti ile adeta bir nazar boncuğunu andıran sanatçı “Bu gece nazar boncuğu gibiyim bana nazarınız zor değer” diyerek kahkahalar  attı.

Şarkı aralarında kendisini dinlemeye gelenlere de sık sık takılan, şakalaşarak laf atan sanatçıyı dinleyenler arasında modacı Nur Yerlitaş, Emel Müftüoğlu, Nil Burak, Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu eşi Gülenay Kalkan ve TV programcısı Caner Erdem’de vardı.

Eski arkadaşım dediği Nil Burak’ı sahneye alan ve birlikte düet yapan Bülent Ersoy sahnede kendisi için özel olarak hazırlanmış koltukta oturarak şarkılarını söyledi.  Sanatçıyı özel koruması da gece boyunca adım adım takip etti.

Mavi kıyafet  Nur Yerlitaş’tan…

Bülent Ersoy’un sahnede giydiği kıyafeti hazırlayan modacı Nur Yerlitaş’ta sanatçıyı dinleyenler arasındaydı. Bülent Ersoy, sahneden sık sık Yerlitaş'ın da jürisi olduğu “İşte Benim Stilim” programıyla ilgili şakalar yaptı.

Nur Yerlitaş ise Ersoy’un üzerindeki kıyafetin el emeği olduğunu belirtti. Ersoy'un kıyafetinin üzerindeki işlemeler kasnak nakışı ile dört kişi tarafından 15 günde yapılmış. Swarowski taşlar ve yarı değerli taşlarla süslü kıyafet üzerindeki kap ise kaz tüyünden…

Köpek kulağı kesen çocuklara dava açıyor…

Sosyal medyada yayınlanan ve yavru bir köpeğin kulaklarını kesen çocuklara adeta ateş püsküren Bülent Ersoy çocukların yakalanarak gözaltına alındığına çok sevindiğini belirterek “Pazartesi günü avukatım çocuklar hakkında dava açıyor.

Talimat verdim işin peşini bırakmayacağım. Kulak nasıl kesilir göstereceğim onlara. Hayvanlara eziyet edenlere karşı örnek bir dava olacak” dedi…

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