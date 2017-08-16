Bülent Ersoy... DİVA'NIN ALTIN YÜZ PEÇESİ GÖZLERİ KAMAŞTIRDI!..

Şıklığından Ödün Vermedi
Vietnam’da gerçekleşen çekimler sırasında Safiye Soyman, Banu Alkan ile birlikte üstü açık araçlarla safariye çıkan Diva Bülent Ersoy’un, üzerinde leopar desenli elbisesi, başında ihtişamlı siyah şapkası ve altın yüz peçesiyle şıklığından ödün vermediği gözlerden kaçmadı.
36 Bin TL.
Diva’nın safaride taktığı, özel olarak hazırlanan yüz peçesinin; altından yapıldığı, Çekoslavak swarovski taşlarla tamamlandığı ve 36 Bin TL. değerinde olduğu öğrenildi.
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