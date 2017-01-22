Demir Demirkan... ROCK MÜZİK AKUSTİKLE AKS'DE BULUŞTU...

"Rock denildiği zaman ben bir tavırdan bahsediyorum. Müzikal içerikten, armonik ya da ritmik yapıdan bahsetmiyorum. Dolayısıyla, sen arabeski de, türküyü de, hatta sanat müziğini de o enstrümanla, o rock tavrı ile çal açıkçası bence bu rock müziktir. "

Akasya Kültür Sanat, yoğun ilgi ile takip edilen akustik konserleri kapsamında, Türk Rock Müziği’nin sevilen ismi Demir Demirkan’ı ağırladı. Rock müziğin akustik ile buluştuğu konserde unutulmaz bir gece yaşandı.

AKS’de müzikseverler ile buluşan Demir Demirkan gördüğü yoğun ilgi karşısında izleyicilere teşekkürlerini iletti. Amerika’ya yerleşen, konserler için Türkiye’ye gelip giden Demirkan, sahne özlemini AKS’de hayranları ile buluşarak giderdi.

Konser öncesi sıcak bir söyleşi gerçekleştiren Demir Demirkan, Türk Rock Müziği’nin yetmişlerde başlayarak günümüze uzanan öyküsü için “Müzik evrim geçiriyor. Günümüz Türk Rock Müziği sound açısından farklı. Aletler değişti, teknoloji değişti. Teknoloji değişince ses de değişiyor. Bunun sonucunda da müzik de değişiyor ama hala Anadolu temalarını taşıyan müzikler de yapılıyor. Rock denildiği zaman ben bir tavırdan bahsediyorum.

Müzikal içerikten, armonik ya da ritmik yapıdan bahsetmiyorum. Dolayısıyla, sen arabeski de, türküyü de, hatta sanat müziğini de o enstrümanla, o rock tavrı ile çal açıkçası bence bu rock müziktir. Doksanlarda bambaşka bir rock vardı.

Kargo mesela apayrı bir şey yapıyordu. Teoman'ın ilk albümlerine bakacak olursanız apayrı bir şey yapıyordu. Bence dinleyici ile müziği üretenler aynı hızda ve şekilde bir yöne evriliyorlar” dedi.