'Diriliş ‘’Ertuğrul’... BÜYÜK HAMLE!

Diriliş ‘Ertuğrul’ 14 Haziran Çarşamba günü saat 20.45’te 91. bölümü ile TRT1 ekranlarında...

Diriliş Ertuğrul’un 14 Haziran Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde, Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür.

Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir?

Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?