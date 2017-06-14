Ege... İSYAN GECESİ

İlk romanı ile edebiyat dünyasına girişinin ardından okurlardan tam not alan Ege, romanın yazım sürecinde bestelediği şarkılarının tanıtımı için medya dünyasından seçkin isimlerle Le Baron’da bir aradaydı…

Orhan Kural, Şebnem Schaefer, Ece Pirim’in de davetliler arasında yer aldığı akşamda “İsyan” şarkıları ilk kez dinleyicisiyle buluştu.

Gece, A7 Kitap’ın sahibi Arzu Sandal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Romanın içerisindeki yeni sekiz şarkının ortaya çıkış hikayelerini keyifli anlatımıyla paylaşan Ege, davetlileri büyüledi… Yakın zamanda sürpriz bir klip geleceğini de sahneden duyurarak herkesi heyecanlandırdı. 12 Haziran itibariyle Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulamayla albümü, kitabın kapak fotoğrafını çekip, telefonunuza indirdiğiniz Entiti programı ile dinleyebileceksiniz.

Tüm davetlilerin çok keyifli vakit geçirdiği gece, hep bir ağızdan “İsyan” şarkılarının söylenmesiyle son buldu...