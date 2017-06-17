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Emir Ersoy... FARAH ZEYNEP VE TEOMAN'LA STÜDYODA!

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Emir Ersoy... FARAH ZEYNEP VE TEOMAN'LA STÜDYODA!
Farah Zeynep Abdullah ve Teoman Emir Ersoy'un "RocKuba" Albümü İçin Stüdyoda Buluştu.

Müzisyen Emir Ersoy, yeni albümü "RocKuba"dan şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Emir Ersoy, sosyal medya hesaplarından "Paramparça" şarkısının kayıt gününden bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta şarkının yeni düzenlemesinin sahibi Emir Ersoy, yeni yorumcusu Farah Zeynep Abdullah ve şarkının söz yazarı ve bestecisi Teoman aynı karede yer alıyor.

Kayıtlarda çok eğlenen 3'lü, bu anı ölümsüzleştirdi ve takipçileri ile paylaştı. Farah Zeynep Abdullah, Emir Ersoy'un RocKuba albümünde "Paramparça" dışında "Haydi Gel İçelim"i de yorumladı. 

Emir Ersoy’un prodüktör ve aranjör olarak çalıştığı 5. stüdyo albümü “RocKuba” da oyuncu performansları ilgi çekmeye devam ediyor.    

Albümde yer alan şarkı ve oyuncular;

Emir Ersoy ft. Cem Yılmaz (El. Gitar: Kenan Doğulu)      Cambaz

Emir Ersoy ft. Farah Zeynep Abdullah                         Haydi Gel İçelim

Emir Ersoy ft. Leyla Lydia Tuğutlu                              Senden Daha Güzel

Emir Ersoy ft. Gonca Vuslateri                          Sabır

Emir Ersoy ft. Doğa Rutkay&Kerimcan Kamal      Sakın Gelme

Emir Ersoy ft. Hande Subaşı&Keremcem            Tastamam

Emir Ersoy ft. Erkan Kolçak Köstendil                         Yaşamak Var Ya

Emir Ersoy ft. Farah Zeynep Abdullah                Paramparça

Emir Ersoy ft. Türkü Turan                              Köprüaltı

Emir Ersoy ft. Sarp Apak                                 Resimdeki Gözyaşları

Emir Ersoy ft. Gonca Vuslateri&Aleixi R. Contreras         Sude 

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