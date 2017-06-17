Emir Ersoy... FARAH ZEYNEP VE TEOMAN'LA STÜDYODA!

Farah Zeynep Abdullah ve Teoman Emir Ersoy'un "RocKuba" Albümü İçin Stüdyoda Buluştu.

Müzisyen Emir Ersoy, yeni albümü "RocKuba"dan şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Emir Ersoy, sosyal medya hesaplarından "Paramparça" şarkısının kayıt gününden bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta şarkının yeni düzenlemesinin sahibi Emir Ersoy, yeni yorumcusu Farah Zeynep Abdullah ve şarkının söz yazarı ve bestecisi Teoman aynı karede yer alıyor.

Kayıtlarda çok eğlenen 3'lü, bu anı ölümsüzleştirdi ve takipçileri ile paylaştı. Farah Zeynep Abdullah, Emir Ersoy'un RocKuba albümünde "Paramparça" dışında "Haydi Gel İçelim"i de yorumladı.

Emir Ersoy’un prodüktör ve aranjör olarak çalıştığı 5. stüdyo albümü “RocKuba” da oyuncu performansları ilgi çekmeye devam ediyor.

Albümde yer alan şarkı ve oyuncular;

Emir Ersoy ft. Cem Yılmaz (El. Gitar: Kenan Doğulu) Cambaz

Emir Ersoy ft. Farah Zeynep Abdullah Haydi Gel İçelim

Emir Ersoy ft. Leyla Lydia Tuğutlu Senden Daha Güzel

Emir Ersoy ft. Gonca Vuslateri Sabır

Emir Ersoy ft. Doğa Rutkay&Kerimcan Kamal Sakın Gelme

Emir Ersoy ft. Hande Subaşı&Keremcem Tastamam

Emir Ersoy ft. Erkan Kolçak Köstendil Yaşamak Var Ya

Emir Ersoy ft. Farah Zeynep Abdullah Paramparça

Emir Ersoy ft. Türkü Turan Köprüaltı

Emir Ersoy ft. Sarp Apak Resimdeki Gözyaşları

Emir Ersoy ft. Gonca Vuslateri&Aleixi R. Contreras Sude