ES MEDYA'NIN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU!

Ethem Sancak, 'Medya grubunu sattım' dedi ama ismi açıklamadı... O ismi Gazeteciler.Com buldu.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 TV'yi de bünyesinde barındıran Es Medya'nın yeni patronu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden arkadaşı bir isim oldu.

Gazeteciler.Com'un haberine göre Ethem Sancak, Es Medya'yı Ulus Park'ın sahibi Hasan Yeşildağ'a sattı.

Hasan Yeşildağ adını özellikle AK Parti İstanbul camiası çok iyi biliyor.

Çünkü, Yeşildağ'la Başbakan Erdoğan'ın ilişkisi bir hayli gerilere uzanıyor. Bu ilişkinin derinliği bir yana, su yüzüne çıkması Saray Cezaevi dönemine denk düşüyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan, 4 aylık hapis cezasını tamamlamak için Saray Cezaevi'ne girdiğinde onu karşılayan kişi Hasan Yeşildağ'dı.

Basit bir çek suçu işleyerek önceden cezaevine giren Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan'ı karşılamış, 4 ay boyunca da tüm görüşmelerini düzenlemişti.